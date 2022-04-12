https://arabic.sputniknews.com/20220412/بينيت-يهاجم-عباس-ويتهمه-بالقيام-بلعبة-مزدوجة-نتعامل-مع-الفلسطينيين-بـالعصا-والجزرة-1061099820.html

بينيت يهاجم عباس ويتهمه بالقيام "بلعبة مزدوجة"... نتعامل مع الفلسطينيين بـ"العصا والجزرة"

بينيت يهاجم عباس ويتهمه بالقيام "بلعبة مزدوجة"... نتعامل مع الفلسطينيين بـ"العصا والجزرة"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه "منع تنفيذ تعهد قطعه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للإدارة الأمريكية بإقامة قنصلية أمريكية... 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T06:31+0000

2022-04-12T06:31+0000

2022-04-12T06:31+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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وأوضح بينيت، خلال مقابلة مع القناة 12 العبرية: "سأقول هذا للمرة الأولى: في لقائي الأول مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس/آب 2021، كان لديهم تعهد بإنشاء قنصلية في القدس للفلسطينيين".وأضاف أن "نتنياهو كان قد وافق على إقامة القنصلية في أبو ديس شرقي القدس"، متابعا: "قلت له: السيد الرئيس، أنا أحترمك كثيرا، لكن القدس عاصمة دولة واحدة فقط، وهي إسرائيل".واتهم بينيت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقيام "بلعبة مزدوجة"، قائلا: "لسنوات وليس من الآن، كان عباس يشجع الإرهاب من خلال نظام التعليم الفلسطيني، ودفع رواتب للإرهاب، وهذا بالضبط هو سبب عدم لقائي معه"، على حد قوله.

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