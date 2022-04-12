https://arabic.sputniknews.com/20220412/بينيت-يهاجم-عباس-ويتهمه-بالقيام-بلعبة-مزدوجة-نتعامل-مع-الفلسطينيين-بـالعصا-والجزرة-1061099820.html
بينيت يهاجم عباس ويتهمه بالقيام "بلعبة مزدوجة"... نتعامل مع الفلسطينيين بـ"العصا والجزرة"
بينيت يهاجم عباس ويتهمه بالقيام "بلعبة مزدوجة"... نتعامل مع الفلسطينيين بـ"العصا والجزرة"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه "منع تنفيذ تعهد قطعه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للإدارة الأمريكية بإقامة قنصلية أمريكية... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T06:31+0000
2022-04-12T06:31+0000
2022-04-12T06:31+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وأوضح بينيت، خلال مقابلة مع القناة 12 العبرية: "سأقول هذا للمرة الأولى: في لقائي الأول مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس/آب 2021، كان لديهم تعهد بإنشاء قنصلية في القدس للفلسطينيين".وأضاف أن "نتنياهو كان قد وافق على إقامة القنصلية في أبو ديس شرقي القدس"، متابعا: "قلت له: السيد الرئيس، أنا أحترمك كثيرا، لكن القدس عاصمة دولة واحدة فقط، وهي إسرائيل".واتهم بينيت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقيام "بلعبة مزدوجة"، قائلا: "لسنوات وليس من الآن، كان عباس يشجع الإرهاب من خلال نظام التعليم الفلسطيني، ودفع رواتب للإرهاب، وهذا بالضبط هو سبب عدم لقائي معه"، على حد قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/نصر-الله-ما-يجري-في-فلسطين-له-دلالات-كبيرة-بشأن-الصراع-مع-الكيان-الإسرائيلي-ومستقبله-1061092727.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
بينيت يهاجم عباس ويتهمه بالقيام "بلعبة مزدوجة"... نتعامل مع الفلسطينيين بـ"العصا والجزرة"
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه "منع تنفيذ تعهد قطعه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للإدارة الأمريكية بإقامة قنصلية أمريكية لتقديم خدماتها للفلسطينيين في القدس".
وأوضح بينيت، خلال مقابلة مع القناة 12 العبرية
: "سأقول هذا للمرة الأولى: في لقائي الأول مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس/آب 2021، كان لديهم تعهد بإنشاء قنصلية في القدس للفلسطينيين".
وأضاف أن "نتنياهو كان قد وافق على إقامة القنصلية في أبو ديس شرقي القدس"، متابعا: "قلت له: السيد الرئيس، أنا أحترمك كثيرا، لكن القدس عاصمة دولة واحدة فقط، وهي إسرائيل".
وأردف بالقول: "ما نفعله مع الفلسطينيين هو العصى والجزرة. من لا يريد إيذاءنا، أهلا وسهلا ليأت وليعمل. أُفضل أن يمر عمال بشكل مراقب ومسيطر عليه، حيث نعرف كل شيء عنهم، مكانهم، ومن هم، وليس مقيمين غير شرعيين مثلما كان يحدث على مدى عشرات السنين".
واتهم بينيت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقيام "بلعبة مزدوجة"، قائلا: "لسنوات وليس من الآن، كان عباس يشجع الإرهاب من خلال نظام التعليم الفلسطيني، ودفع رواتب للإرهاب، وهذا بالضبط هو سبب عدم لقائي معه"، على حد قوله.