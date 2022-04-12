https://arabic.sputniknews.com/20220412/إيران-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الأفغانية-في-طهران-عقب-أحداث-الأمس-1061107095.html
إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران عقب أحداث الأمس
إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران عقب أحداث الأمس
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة أفغانستان في طهران، وذلك في أعقاب الهجوم على السفارة الإيرانية في كابول والقنصلية في هرات. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T09:03+0000
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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "المدير العام لجنوب آسيا بوزارة الخارجية استدعى القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران للاحتجاج بشدة على الاعتداءات على سفارة إيران في كابول والقنصلية في هرات".وفي إشارة إلى مسؤولية الحكومات عن ضمان أمن البعثات الدبلوماسية، دعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهاجمين لبعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.كما أبلغ المدير العام لجنوب آسيا القائم بالأعمال الأفغاني أن الأقسام القنصلية لبعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر من أجل تقديم التأكيدات اللازمة من وزارة الخارجية الأفغانية لضمان الأمن الكامل للبعثات الايرانية.ودعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان، وذلك على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران في كابول وهرات، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بسوء معاملة للاجئين الأفغان في إيران.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، أن "التجمعات أمام سفارة بلاده في كابول والقنصلية في هرات، شهدت رمي حجارة على المباني".وقال: "يجب توفير الأمن الكامل لسفارات وبعثات جمهورية إيران الإسلامية في هرات ومدن أفغانستان الأخرى بشكل كامل والضمانات اللازمة للتشغيل الآمن لهذه البعثات".وشدد خطيب زاده، على أنه "للأسف يتم نشر بعض المقاطع والتعليقات بهدف إظهار إيران وأفغانستان بأنهما دولتي إرهاب، وهو ما يستهدف مشاعر شعبي البلدين".
https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيران-تدعو-لحماية-سفارتها-وبعثاتها-الدبلوماسية-في-أفغانستان-بعد-مظاهرات-في-كابول-وهرات-1061088368.html
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أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم
إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران عقب أحداث الأمس
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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة أفغانستان في طهران، وذلك في أعقاب الهجوم على السفارة الإيرانية في كابول والقنصلية في هرات.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها
، إن "المدير العام لجنوب آسيا بوزارة الخارجية استدعى القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران للاحتجاج بشدة على الاعتداءات على سفارة إيران في كابول والقنصلية في هرات".
وفي إشارة إلى مسؤولية الحكومات عن ضمان أمن البعثات الدبلوماسية، دعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهاجمين لبعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما أبلغ المدير العام لجنوب آسيا القائم بالأعمال الأفغاني أن الأقسام القنصلية لبعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر من أجل تقديم التأكيدات اللازمة من وزارة الخارجية الأفغانية لضمان الأمن الكامل للبعثات الايرانية.
ودعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان
، وذلك على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران في كابول وهرات، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بسوء معاملة للاجئين الأفغان في إيران.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان
، أن "التجمعات أمام سفارة بلاده في كابول والقنصلية في هرات، شهدت رمي حجارة على المباني".
وذّكر خطيب زاده "السلطات في كابول بمسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية ومباني القنصليات والسفارات الموجودة على الأراضي الأفغانية"، محذرا مما وصفهم بالمتآمرين ضد العلاقة بين أفغانستان وإيران.
وقال: "يجب توفير الأمن الكامل لسفارات وبعثات جمهورية إيران الإسلامية في هرات ومدن أفغانستان الأخرى بشكل كامل والضمانات اللازمة للتشغيل الآمن لهذه البعثات".
وشدد خطيب زاده، على أنه "للأسف يتم نشر بعض المقاطع والتعليقات بهدف إظهار إيران وأفغانستان بأنهما دولتي إرهاب، وهو ما يستهدف مشاعر شعبي البلدين".