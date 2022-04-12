https://arabic.sputniknews.com/20220412/الأمم-المتحدة-الملايين-يواجهون-خطر-المجاعة-في-الصومال-وسيناريو-2011-قد-يتكرر-1061108267.html

الأمم المتحدة: الملايين يواجهون خطر المجاعة في الصومال... وسيناريو 2011 قد يتكرر

الأمم المتحدة: الملايين يواجهون خطر المجاعة في الصومال... وسيناريو 2011 قد يتكرر

قالت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ملايين الأشخاص في الصومال يواجهون خطر المجاعة، خاصة الأطفال، حيث اعتبرتهم الوكالات هم الأكثر عرضة للجفاف. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T09:41+0000

2022-04-12T09:41+0000

2022-04-12T09:42+0000

الصومال

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1048755192_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_40305e4d9d7907ca35847ba1f41b26de.jpg

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يواجه الصومال خطر المجاعة مع عاصفة شديدة وأمطار متواصلة، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية ويترك نقص التمويل 40 % من الصوماليين على حافة الهاوية. وتحذر الأمم المتحدة من الجفاف المنتشر في الصومال ومناطق في كينيا وإثيوبيا أن يؤدي إلى مجاعة جديدة تكرر مجاعة 2011. وفي مجاعة عام 2011، توفي 260 ألف شخص - نصفهم من الأطفال دون سن السادسة - من الجوع أو الاضطرابات المرتبطة بالجوع.وقال الخضر دلوم ممثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في الصومال في بيان: "نحن حرفيا على وشك البدء في أخذ الطعام من الجياع لإطعام الجياع"، واصفا البلاد بأنها "على أعتاب كارثة إنسانية". تمكنت الوكالات الإنسانية من توفير المساعدات لما يقرب من مليوني شخص، لكن الأمم المتحدة حذرت من "فجوة حرجة" في تمويل المانحين، مع خطة 2022 التي تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار تصل إلى 4.4 في المئة فقط من الهدف. وشددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على أن "الجوع وسوء التغذية قد يطالان 38.3 مليون شخص بحلول يونيو/حزيران المقبل، إذا لم تتخذ تدابير مناسبة"، مشيرة إلى أزمة "ذات حجم استثنائي".ويذكر أن منظمتي "العمل ضد الجوع" و"أوكسفام" قد أعربتا، عن مخاوفهما إزاء "الانخفاض المفاجئ في المساعدات الدولية في القارة الأفريقية".

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصومال