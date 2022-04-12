https://arabic.sputniknews.com/20220412/الأمم-المتحدة-الملايين-يواجهون-خطر-المجاعة-في-الصومال-وسيناريو-2011-قد-يتكرر-1061108267.html
الأمم المتحدة: الملايين يواجهون خطر المجاعة في الصومال... وسيناريو 2011 قد يتكرر
الأمم المتحدة: الملايين يواجهون خطر المجاعة في الصومال... وسيناريو 2011 قد يتكرر
قالت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ملايين الأشخاص في الصومال يواجهون خطر المجاعة، خاصة الأطفال، حيث اعتبرتهم الوكالات هم الأكثر عرضة للجفاف. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T09:41+0000
2022-04-12T09:41+0000
2022-04-12T09:42+0000
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1048755192_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_40305e4d9d7907ca35847ba1f41b26de.jpg
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يواجه الصومال خطر المجاعة مع عاصفة شديدة وأمطار متواصلة، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية ويترك نقص التمويل 40 % من الصوماليين على حافة الهاوية. وتحذر الأمم المتحدة من الجفاف المنتشر في الصومال ومناطق في كينيا وإثيوبيا أن يؤدي إلى مجاعة جديدة تكرر مجاعة 2011. وفي مجاعة عام 2011، توفي 260 ألف شخص - نصفهم من الأطفال دون سن السادسة - من الجوع أو الاضطرابات المرتبطة بالجوع.وقال الخضر دلوم ممثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في الصومال في بيان: "نحن حرفيا على وشك البدء في أخذ الطعام من الجياع لإطعام الجياع"، واصفا البلاد بأنها "على أعتاب كارثة إنسانية". تمكنت الوكالات الإنسانية من توفير المساعدات لما يقرب من مليوني شخص، لكن الأمم المتحدة حذرت من "فجوة حرجة" في تمويل المانحين، مع خطة 2022 التي تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار تصل إلى 4.4 في المئة فقط من الهدف. وشددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على أن "الجوع وسوء التغذية قد يطالان 38.3 مليون شخص بحلول يونيو/حزيران المقبل، إذا لم تتخذ تدابير مناسبة"، مشيرة إلى أزمة "ذات حجم استثنائي".ويذكر أن منظمتي "العمل ضد الجوع" و"أوكسفام" قد أعربتا، عن مخاوفهما إزاء "الانخفاض المفاجئ في المساعدات الدولية في القارة الأفريقية".
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1048755192_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_45180fca9169c828934ee2deb1d785a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال
الأمم المتحدة: الملايين يواجهون خطر المجاعة في الصومال... وسيناريو 2011 قد يتكرر
09:41 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
قالت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ملايين الأشخاص في الصومال يواجهون خطر المجاعة، خاصة الأطفال، حيث اعتبرتهم الوكالات هم الأكثر عرضة للجفاف.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يواجه الصومال خطر المجاعة مع عاصفة شديدة وأمطار متواصلة، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية
ويترك نقص التمويل 40 % من الصوماليين على حافة الهاوية.
وتحذر الأمم المتحدة من الجفاف المنتشر في الصومال
ومناطق في كينيا وإثيوبيا أن يؤدي إلى مجاعة جديدة تكرر مجاعة 2011.
وفي مجاعة عام 2011، توفي 260 ألف شخص - نصفهم من الأطفال دون سن السادسة - من الجوع أو الاضطرابات المرتبطة بالجوع.
وقال الخضر دلوم ممثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في الصومال في بيان: "نحن حرفيا على وشك البدء في أخذ الطعام من الجياع لإطعام الجياع"، واصفا البلاد بأنها "على أعتاب كارثة إنسانية".
تمكنت الوكالات الإنسانية من توفير المساعدات لما يقرب من مليوني شخص، لكن الأمم المتحدة حذرت من "فجوة حرجة" في تمويل المانحين، مع خطة 2022 التي تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار تصل إلى 4.4 في المئة فقط من الهدف.
وشددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على أن "الجوع وسوء التغذية
قد يطالان 38.3 مليون شخص بحلول يونيو/حزيران المقبل، إذا لم تتخذ تدابير مناسبة"، مشيرة إلى أزمة "ذات حجم استثنائي".
ويذكر أن منظمتي "العمل ضد الجوع" و"أوكسفام" قد أعربتا، عن مخاوفهما إزاء "الانخفاض المفاجئ في المساعدات الدولية في القارة الأفريقية".