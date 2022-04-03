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https://arabic.sputniknews.com/20220403/مقتل-7-عناصر-من-حركة-الشباب-في-عملية-أمنية-للجيش-الصومالي--1060799237.html
مقتل 7 عناصر من "حركة الشباب" في عملية أمنية للجيش الصومالي
مقتل 7 عناصر من "حركة الشباب" في عملية أمنية للجيش الصومالي
قتل 7 من عناصر "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في عملية أمنية نفذتها قوات خاصة من الجيش الصومالي، شمالي البلاد. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:50+0000
2022-04-03T11:52+0000
الصومال
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القاهرة – سبوتنيك. ذكر موقع "راديو مقديشيو"، اليوم الأحد، أن 7 من عناصر الحركة قتلوا في عملية أمنية نفذتها قوات كوماندوز الجيش الصومالي (داناب)، بالقرب من بلدة واصل، في منطقة مدغ.ونقل الموقع، عن قائد الجيش الوطني الصومالي، أودوا يوسف راغي، تأكيده وقوع اثنين من حركة الشباب في الأسر، وضبط 4 عبوات ناسفة، و4 بنادق، ومركبة.وفي الـ 27 من شباط/ فبراير الماضي، قُتل 5 عناصر من "حركة الشباب"، خلال عملية عسكرية قام بها الجيش الصومالي، جنوبي البلاد.كان الجيش الصومالي، قد نفذ في السادس من شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية، استهدفت عناصر "حركة الشباب" المتشددة في قرى جنوبي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 7 من أعضاء الحركة.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المحظورة، التي تسعى إلى السيطرة على هذه الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/خسائر-بملايين-الدولارات-إثر-حريق-هائل-دمر-سوقا-في-مدينة-هرجيسا-عاصمة-أرض-الصومال-1060767841.html
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الصومال

مقتل 7 عناصر من "حركة الشباب" في عملية أمنية للجيش الصومالي

11:50 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 11:52 GMT 03.04.2022)
© REUTERS / FEISAL OMARالجيش الصومالي
الجيش الصومالي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / FEISAL OMAR
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قتل 7 من عناصر "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في عملية أمنية نفذتها قوات خاصة من الجيش الصومالي، شمالي البلاد.
القاهرة – سبوتنيك. ذكر موقع "راديو مقديشيو"، اليوم الأحد، أن 7 من عناصر الحركة قتلوا في عملية أمنية نفذتها قوات كوماندوز الجيش الصومالي (داناب)، بالقرب من بلدة واصل، في منطقة مدغ.
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أمس, 11:35 GMT
ونقل الموقع، عن قائد الجيش الوطني الصومالي، أودوا يوسف راغي، تأكيده وقوع اثنين من حركة الشباب في الأسر، وضبط 4 عبوات ناسفة، و4 بنادق، ومركبة.
وفي الـ 27 من شباط/ فبراير الماضي، قُتل 5 عناصر من "حركة الشباب"، خلال عملية عسكرية قام بها الجيش الصومالي، جنوبي البلاد.
كان الجيش الصومالي، قد نفذ في السادس من شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية، استهدفت عناصر "حركة الشباب" المتشددة في قرى جنوبي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 7 من أعضاء الحركة.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المحظورة، التي تسعى إلى السيطرة على هذه الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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