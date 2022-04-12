https://arabic.sputniknews.com/20220412/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكران-يحشدون-قواتهم-في-الأحياء-المكتظة-في-خاركوف-1061133541.html
الدفاع الروسية: القوميون الأوكران يحشدون قواتهم في "الأحياء المكتظة" في خاركوف
الدفاع الروسية: القوميون الأوكران يحشدون قواتهم في "الأحياء المكتظة" في خاركوف
أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف أنه "لا يزال القوميون الأوكران يحتجزون أكثر من 6200 أجنبي من 11 دولة كدروع بشرية". 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T18:49+0000
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وأوضح ميزينتسيف "يواصل القوميون الأوكرانيون احتجاز 6253 أجنبيا من 11 دولة كرهائن وكدروع بشرية".وأشار ميزينتسيف إلى أن "القوميين الأوكران يقومون بتجهيز المواقع في المباني السكنية ورياض الأطفال والمدارس، وكذلك ينشرون الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان في خاركوف".وأردف ميزينتسيف: "في خاركوف (مقاطعات كييف ونيميشليانسكي وشيفتشينكوفسكي)، يواصل مسلحو التشكيلات القومية تجهيز مواقعهم في المباني السكنية ورياض الأطفال والمدارس، وكذلك نشر الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان".وأضاف أنه "اعتبارًا من 10 أبريل/نيسان 2022، تم وقف إجلاء المدنيين".وتابع ميزينتسيف: "بالإضافة إلى ذلك، جهزت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية مواقع إطلاق نار، ونشرت عربات مدرعة في المدارس في سيفيرودونتسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في سيريبريانكا، وفي مدرستين في بيلوزرسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف ميزينتسيف: "في منطقة تشيرنيهيف، ويواصل القوميون شن غارات على منازل خاصة، وذلك باستخدام التهديد والعنف الجسدي والقتل، ويصادرون بالقوة المواد الغذائية، والممتلكات المنقولة والسيارات الخاصة من الناس".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/الدوما-المجتمع-الدولي-يشاهد-تذلل-أمريكا-في-محاولتها-الضغط-على-روسيا-1061131941.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
الدفاع الروسية: القوميون الأوكران يحشدون قواتهم في "الأحياء المكتظة" في خاركوف
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أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف أنه "لا يزال القوميون الأوكران يحتجزون أكثر من 6200 أجنبي من 11 دولة كدروع بشرية".
وأوضح ميزينتسيف "يواصل القوميون الأوكرانيون احتجاز 6253 أجنبيا من 11 دولة كرهائن وكدروع بشرية".
وأشار ميزينتسيف إلى أن "القوميين الأوكران يقومون بتجهيز المواقع في المباني السكنية ورياض الأطفال والمدارس، وكذلك ينشرون الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان في خاركوف".
وأردف ميزينتسيف: "في خاركوف (مقاطعات كييف ونيميشليانسكي وشيفتشينكوفسكي)، يواصل مسلحو التشكيلات القومية تجهيز مواقعهم في المباني السكنية ورياض الأطفال والمدارس، وكذلك نشر الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان".
وأضاف أنه "اعتبارًا من 10 أبريل/نيسان 2022، تم وقف إجلاء المدنيين".
وتابع ميزينتسيف: "بالإضافة إلى ذلك، جهزت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية مواقع إطلاق نار، ونشرت عربات مدرعة في المدارس في سيفيرودونتسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في سيريبريانكا، وفي مدرستين في بيلوزرسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف ميزينتسيف: "في منطقة تشيرنيهيف
، ويواصل القوميون شن غارات على منازل خاصة، وذلك باستخدام التهديد والعنف الجسدي والقتل، ويصادرون بالقوة المواد الغذائية، والممتلكات المنقولة والسيارات الخاصة من الناس".