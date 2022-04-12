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https://arabic.sputniknews.com/20220412/الدوما-المجتمع-الدولي-يشاهد-تذلل-أمريكا-في-محاولتها-الضغط-على-روسيا-1061131941.html
الدوما: المجتمع الدولي يشاهد "تذلل" أمريكا في محاولتها الضغط على روسيا
الدوما: المجتمع الدولي يشاهد "تذلل" أمريكا في محاولتها الضغط على روسيا
قال عضو لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد، أدالبي شخاغوشيف، اليوم الثلاثاء، إن "المجتمع الدولي يراقب تذلل الولايات المتحدة في محاولتها الضغط على روسيا،... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T17:59+0000
2022-04-12T17:59+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وشدد شخاغوشيف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على أن "الولايات المتحدة لم تتعرض للإذلال كثيرًا في التاريخ الحديث، ولكنهم الآن يسافرون حول العالم أو يتوسلون عبر الإنترنت لدعم موقفهم فيما يتعلق بروسيا".ووفقا له، فقد أظهرت روسيا بالفعل من خلال توسيع اتصالاتها أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على "توحيد الشركاء الدوليين حول نفسها" من خلال العقوبات والضغط.ولخص شخاغوشيف: "اليوم، أصبحت روسيا العقبة الوحيدة التي بفضلها لم تعد الولايات المتحدة قادرة على نقل ديمقراطيتها إلى أجزاء أخرى من الكوكب بالوسائل العسكرية".واعتبر شخاغوشيف أن خطط الأمريكيين لعزل روسيا "لم يكن مقدرا لها أن تتحقق".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/رئيس-روسكوسموس-يؤكد-لبوتين-بناء-قاعدة-فوستوتشني-الفضائية-دون-إمدادات-خارجية-1061130235.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الدوما: المجتمع الدولي يشاهد "تذلل" أمريكا في محاولتها الضغط على روسيا

17:59 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Alexey Maishevالدوما الروسية، موسكو
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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قال عضو لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد، أدالبي شخاغوشيف، اليوم الثلاثاء، إن "المجتمع الدولي يراقب تذلل الولايات المتحدة في محاولتها الضغط على روسيا، ولكن موقف موسكو يظهر أن واشنطن، وحتى من خلال الإقناع، لن تكون قادرة على جذب المؤيدين لها".
وشدد شخاغوشيف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على أن "الولايات المتحدة لم تتعرض للإذلال كثيرًا في التاريخ الحديث، ولكنهم الآن يسافرون حول العالم أو يتوسلون عبر الإنترنت لدعم موقفهم فيما يتعلق بروسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (إلى اليمين) أثناء تفتيش موقع بناء مركز قيادة مجمع إطلاق صاروخ أنغارا الفضائي في قاعدة فوستوشني الفضائية. إلى اليسار: المدير العام لشركة روسكوسموس دميتري روغوزين، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
رئيس "روسكوسموس" يؤكد لبوتين بناء قاعدة "فوستوتشني" الفضائية دون "إمدادات خارجية"
17:04 GMT
ووفقا له، فقد أظهرت روسيا بالفعل من خلال توسيع اتصالاتها أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على "توحيد الشركاء الدوليين حول نفسها" من خلال العقوبات والضغط.
ولخص شخاغوشيف: "اليوم، أصبحت روسيا العقبة الوحيدة التي بفضلها لم تعد الولايات المتحدة قادرة على نقل ديمقراطيتها إلى أجزاء أخرى من الكوكب بالوسائل العسكرية".
واعتبر شخاغوشيف أن خطط الأمريكيين لعزل روسيا "لم يكن مقدرا لها أن تتحقق".
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