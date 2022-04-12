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https://arabic.sputniknews.com/20220412/السفارة-الروسية-لدى-باريس-موسكو-سترد-بشكل-متناسب-على-فرنسا-لطردها-ستة-دبلوماسيين-روس-1061105627.html
السفارة الروسية لدى باريس: موسكو سترد بشكل متناسب على فرنسا لطردها ستة دبلوماسيين روس
السفارة الروسية لدى باريس: موسكو سترد بشكل متناسب على فرنسا لطردها ستة دبلوماسيين روس
أكدت الخدمة الصحفية للسفارة الروسية في باريس، أن موسكو ستقوم برد مناسب على طرد فرنسا ستة دبلوماسيين روس. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:33+0000
2022-04-12T08:33+0000
الخارجية الفرنسية
طرد الدبلوماسيين الروس
رد
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وقالت السفارة في بيان: "الجانب الروسي أبدى احتجاجا شديدا على التصرف غير الودي للسلطات الفرنسية، والذي سيتبعه حتما رد متناسب".وأوضحت الخارجية في بيان، أن الإدارة العامة للأمن الداخلي كشفت، أمس الأحد، عن عملية سرية تقودها الاستخبارات الروسية على الأراضي الفرنسية، موضحة أن 6 عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي وكشف عن نشاطهم المتعارض مع المصالح الوطنية، تم اعتبارهم شخصيات غير مرغوب فيها.وبيّنت الوزارة أنه بغياب السفير الروسي، فقد تم استدعاء الدبلوماسي الثاني إلى الخارجية من أجل إبلاغه بهذا القرار.ومن جانبها أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد على الممارسات الفرنسية تجاه الدبلوماسيين الروس.وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "روسيا سترد بالشكل المناسب".
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الخارجية-الفرنسية-تعلن-6-دبلوماسيين-روس-أشخاصا-غير-مرغوب-فيهم-1061093669.html
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الخارجية الفرنسية, طرد الدبلوماسيين الروس, رد

السفارة الروسية لدى باريس: موسكو سترد بشكل متناسب على فرنسا لطردها ستة دبلوماسيين روس

08:33 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أكدت الخدمة الصحفية للسفارة الروسية في باريس، أن موسكو ستقوم برد مناسب على طرد فرنسا ستة دبلوماسيين روس.
وقالت السفارة في بيان: "الجانب الروسي أبدى احتجاجا شديدا على التصرف غير الودي للسلطات الفرنسية، والذي سيتبعه حتما رد متناسب".

وأعلنت الخارجية الفرنسية، أمس الاثنين، 6 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم، موضحة أن نشاطهم يتعارض مع المصالح الوطنية.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن الإدارة العامة للأمن الداخلي كشفت، أمس الأحد، عن عملية سرية تقودها الاستخبارات الروسية على الأراضي الفرنسية، موضحة أن 6 عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي وكشف عن نشاطهم المتعارض مع المصالح الوطنية، تم اعتبارهم شخصيات غير مرغوب فيها.
وبيّنت الوزارة أنه بغياب السفير الروسي، فقد تم استدعاء الدبلوماسي الثاني إلى الخارجية من أجل إبلاغه بهذا القرار.
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
الخارجية الفرنسية تعلن 6 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم
أمس, 18:55 GMT
ومن جانبها أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد على الممارسات الفرنسية تجاه الدبلوماسيين الروس.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "روسيا سترد بالشكل المناسب".
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