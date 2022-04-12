عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220412/بيع-ملصق-تذكاري-لميسي-بأكثر-من-نصف-مليون-دولار-في-مزاد--1061128965.html
بيع ملصق تذكاري "لميسي" بأكثر من نصف مليون دولار في مزاد
بيع ملصق تذكاري "لميسي" بأكثر من نصف مليون دولار في مزاد
يعج عالم هواية جمع المقتنيات (كالطوابع وغيرها) بأشياء يمكن أن تساوي الكثير من المال، إما لأصالة أو ندرة السلعة في السوق، أو بسبب ما ترمز إليه. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T16:13+0000
2022-04-12T16:13+0000
ليونيل ميسي
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1049352433_0:268:2691:1781_1920x0_80_0_0_fc1a80ac76b7a4476f6643b7c5a1f4ad.jpg
ودخل يوم الجمعة الماضي أحد هذه المزادات التاريخ، حيث اشترى أحد المعجبين ملصق إصدار محدود لنجم كرة القدم الأرجنيتيني ليونيل ميسي مقابل مبلغ هائل قدره 522 ألف دولار، حيث بقي اسم المشتري طي الكتمان، حسبما ذكره موقع "أوليه".وتحتوي البطاقة على صورة ليو بقميص المنتخب الأرجنتيني، وتم ربط هذه البطاقة مع كأس العالم الذي أقيم في البرازيل عام 2014.وصنعت شركة "بانيني" (الشركة المسؤولة عن تسويق الألبوم الرسمي لجميع بطولات كأس العالم) هذه البطاقة، وهي جزء من مجموعة "كأس العالم-غولد بريزم".وتم بيع الملصق من خلال مزاد عبر الإنترنت، وتم إجراء المزاد عبر موقع "غولدنز" المتخصص في نظام البيع والشراء للسلع الفريدة والنادرة، وتعتبر عملية الشراء هذه الأغلى من نوعها بالنسبة للمواد التي تمثل شخص ميسي حتى الآن.وكان الموعد النهائي لشراء البطاقة حتى الساعة 11 مساء، يوم أمس الاثنين، وبصرف النظر عن هذا، تم طرح 700 بطاقة مؤهلة أخرى من الطراز هذا للبيع، ولكن ليس بهذا السعر الباهظ، فالأغلبية تتراوح بين 1000 و4000 دولار، وقد ترتفع إلى 26000 دولار.يعد جمع بطاقات الإصدار المحدود هواية يمارسها كل من الأطفال والبالغين، وعادة ما تكون مرقمة وتحتوي على رسوم توضيحية متعلقة بموضوع معين، كالرياضة والأفلام وما إلى ذلك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1049352433_0:15:2691:2033_1920x0_80_0_0_22ee76fa51388c6a7b0634ade23548f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ليونيل ميسي, رياضة

بيع ملصق تذكاري "لميسي" بأكثر من نصف مليون دولار في مزاد

16:13 GMT 12.04.2022
© REUTERS / UESLEI MARCELINOليونيل ميسي - بطولة كوبا أمريكا
ليونيل ميسي - بطولة كوبا أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / UESLEI MARCELINO
تابعنا عبرTelegram
يعج عالم هواية جمع المقتنيات (كالطوابع وغيرها) بأشياء يمكن أن تساوي الكثير من المال، إما لأصالة أو ندرة السلعة في السوق، أو بسبب ما ترمز إليه.
ودخل يوم الجمعة الماضي أحد هذه المزادات التاريخ، حيث اشترى أحد المعجبين ملصق إصدار محدود لنجم كرة القدم الأرجنيتيني ليونيل ميسي مقابل مبلغ هائل قدره 522 ألف دولار، حيث بقي اسم المشتري طي الكتمان، حسبما ذكره موقع "أوليه".
وتحتوي البطاقة على صورة ليو بقميص المنتخب الأرجنتيني، وتم ربط هذه البطاقة مع كأس العالم الذي أقيم في البرازيل عام 2014.
وصنعت شركة "بانيني" (الشركة المسؤولة عن تسويق الألبوم الرسمي لجميع بطولات كأس العالم) هذه البطاقة، وهي جزء من مجموعة "كأس العالم-غولد بريزم".
وتم بيع الملصق من خلال مزاد عبر الإنترنت، وتم إجراء المزاد عبر موقع "غولدنز" المتخصص في نظام البيع والشراء للسلع الفريدة والنادرة، وتعتبر عملية الشراء هذه الأغلى من نوعها بالنسبة للمواد التي تمثل شخص ميسي حتى الآن.
وكان الموعد النهائي لشراء البطاقة حتى الساعة 11 مساء، يوم أمس الاثنين، وبصرف النظر عن هذا، تم طرح 700 بطاقة مؤهلة أخرى من الطراز هذا للبيع، ولكن ليس بهذا السعر الباهظ، فالأغلبية تتراوح بين 1000 و4000 دولار، وقد ترتفع إلى 26000 دولار.
يعد جمع بطاقات الإصدار المحدود هواية يمارسها كل من الأطفال والبالغين، وعادة ما تكون مرقمة وتحتوي على رسوم توضيحية متعلقة بموضوع معين، كالرياضة والأفلام وما إلى ذلك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала