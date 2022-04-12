https://arabic.sputniknews.com/20220412/بيع-ملصق-تذكاري-لميسي-بأكثر-من-نصف-مليون-دولار-في-مزاد--1061128965.html

بيع ملصق تذكاري "لميسي" بأكثر من نصف مليون دولار في مزاد

بيع ملصق تذكاري "لميسي" بأكثر من نصف مليون دولار في مزاد

يعج عالم هواية جمع المقتنيات (كالطوابع وغيرها) بأشياء يمكن أن تساوي الكثير من المال، إما لأصالة أو ندرة السلعة في السوق، أو بسبب ما ترمز إليه. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T16:13+0000

2022-04-12T16:13+0000

2022-04-12T16:13+0000

ليونيل ميسي

رياضة

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ودخل يوم الجمعة الماضي أحد هذه المزادات التاريخ، حيث اشترى أحد المعجبين ملصق إصدار محدود لنجم كرة القدم الأرجنيتيني ليونيل ميسي مقابل مبلغ هائل قدره 522 ألف دولار، حيث بقي اسم المشتري طي الكتمان، حسبما ذكره موقع "أوليه".وتحتوي البطاقة على صورة ليو بقميص المنتخب الأرجنتيني، وتم ربط هذه البطاقة مع كأس العالم الذي أقيم في البرازيل عام 2014.وصنعت شركة "بانيني" (الشركة المسؤولة عن تسويق الألبوم الرسمي لجميع بطولات كأس العالم) هذه البطاقة، وهي جزء من مجموعة "كأس العالم-غولد بريزم".وتم بيع الملصق من خلال مزاد عبر الإنترنت، وتم إجراء المزاد عبر موقع "غولدنز" المتخصص في نظام البيع والشراء للسلع الفريدة والنادرة، وتعتبر عملية الشراء هذه الأغلى من نوعها بالنسبة للمواد التي تمثل شخص ميسي حتى الآن.وكان الموعد النهائي لشراء البطاقة حتى الساعة 11 مساء، يوم أمس الاثنين، وبصرف النظر عن هذا، تم طرح 700 بطاقة مؤهلة أخرى من الطراز هذا للبيع، ولكن ليس بهذا السعر الباهظ، فالأغلبية تتراوح بين 1000 و4000 دولار، وقد ترتفع إلى 26000 دولار.يعد جمع بطاقات الإصدار المحدود هواية يمارسها كل من الأطفال والبالغين، وعادة ما تكون مرقمة وتحتوي على رسوم توضيحية متعلقة بموضوع معين، كالرياضة والأفلام وما إلى ذلك.

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ليونيل ميسي, رياضة