https://arabic.sputniknews.com/20220412/خطة-الناتو-لنهب-روسيا-حارسة-القذافي-تكشف-ما-سمعته-منه-في-أحد-لقاءاته-1061112368.html

خطة الناتو لنهب روسيا... حارسة القذافي تكشف ما سمعته منه في أحد لقاءاته

خطة الناتو لنهب روسيا... حارسة القذافي تكشف ما سمعته منه في أحد لقاءاته

تحدثت سالمة عبد الله القذافي، أول حارسة للزعيم الليبي الراحل، عن الخلاف الدائر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو). 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T11:31+0000

2022-04-12T11:31+0000

2022-04-12T11:31+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

محادثات روسيا والناتو

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وقالت في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه "ليس بخاف على أحد ما حدث ويحدث من الحلف الصليبي. منذ زمن بعيد سمعت القذافي في أحد لقاءاته وهو يتناول ما يحدث الآن بين روسيا والناتو من خلاف".وكان فيديو متداول للقذافي، تناول الأسباب الحقيقية وراء زحف الناتو نحو روسيا وأطماع الناتو القديمة المتجددة.وتساءل القذافي في الفيديو: لماذا يزحفون نحو روسيا؟ ثم أجاب: نفس أهداف نابليون وهتلر هي نفس أهداف حلف الأطلسي، الوصول للبترول والغاز والفحم والحديد الموجود في روسيا.وتابع: "الروس تحدثوا معي على أعلى المستويات وقالوا إلي إنهم يعرفون أهدافهم جيدًا، وهو احتلال البترول والغاز والفحم والوصول لهذه المناجم في القوقاز وروسيا وهي غير موجودة عندهم".وتابع: "أما أطماعهم في ليبيا فهي الشمس والحجارة والرمل والبحر والنفط. فكل هذه ليست موجودة عندهم. خذوا بالكم سواء في وجودي أو بعدي هذه هي الأسباب التي تدفعهم لاحتلالكم".

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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, محادثات روسيا والناتو