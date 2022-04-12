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https://arabic.sputniknews.com/20220412/زيلينسكي-يحث-الاتحاد-الأوروبي-على-تحديد-مواعيد-نهائية-للتخلي-عن-الغاز-والنفط-الروسيين-1061107259.html
زيلينسكي يحث الاتحاد الأوروبي على تحديد مواعيد نهائية للتخلي عن الغاز والنفط الروسيين
زيلينسكي يحث الاتحاد الأوروبي على تحديد مواعيد نهائية للتخلي عن الغاز والنفط الروسيين
دعا فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى تحديد مواعيد نهائية لدول الاتحاد للتخلي عن الغاز والنفط الروسيين. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T09:11+0000
2022-04-12T09:11+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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قال زيلينسكي في خطابه أمام البرلمان الليتواني إنه يجب الموافقة الآن على "قرار قوي حقًا" بشأن العقوبات ضد روسيا، دون انتظار اعتماد حزم جديدة.وأضاف: "يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بذلك ويجب، بكل الوسائل، تضمين النفط هناك، وفرض عقوبات على البنوك الروسية، ولكن ليس جزءًا منها. يجب تحديد مواعيد نهائية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي من أجل التخلي أو على الأقل الحد بشكل كبير من استهلاك الغاز والنفط".وأشار إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تزال غير قادرة على تحديد متى ستحد على الأقل من شراء موارد الطاقة الروسية.وقال زيلينسكي: "مئات الشركات والبنوك الأوروبية لم ترفض العمل في السوق الروسية فحسب، بل وأظهرت أيضًا عدم استجابة لمطالب وقف تمويل روسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
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أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي يحث الاتحاد الأوروبي على تحديد مواعيد نهائية للتخلي عن الغاز والنفط الروسيين

09:11 GMT 12.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، 4 أبريل 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، 4 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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دعا فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى تحديد مواعيد نهائية لدول الاتحاد للتخلي عن الغاز والنفط الروسيين.
قال زيلينسكي في خطابه أمام البرلمان الليتواني إنه يجب الموافقة الآن على "قرار قوي حقًا" بشأن العقوبات ضد روسيا، دون انتظار اعتماد حزم جديدة.
وأضاف: "يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بذلك ويجب، بكل الوسائل، تضمين النفط هناك، وفرض عقوبات على البنوك الروسية، ولكن ليس جزءًا منها. يجب تحديد مواعيد نهائية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي من أجل التخلي أو على الأقل الحد بشكل كبير من استهلاك الغاز والنفط".
وأشار إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تزال غير قادرة على تحديد متى ستحد على الأقل من شراء موارد الطاقة الروسية.
وقال زيلينسكي: "مئات الشركات والبنوك الأوروبية لم ترفض العمل في السوق الروسية فحسب، بل وأظهرت أيضًا عدم استجابة لمطالب وقف تمويل روسيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:49 GMT
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