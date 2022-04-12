https://arabic.sputniknews.com/20220412/شركة-نوكيا-الفنلندية-تغادر-السوق-الروسية-1061099565.html
شركة "نوكيا" الفنلندية تغادر السوق الروسية
شركة "نوكيا" الفنلندية تغادر السوق الروسية
أعلنت شركة نوكيا الفنلندية المصنعة لأجهزة الاتصالات عن انسحابها من السوق الروسية، حسبما ذكرت الشركة في بيان صحفي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T06:22+0000
2022-04-12T06:22+0000
2022-04-12T06:22+0000
روسيا
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وجاء في البيان: "منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا، كان من الواضح بالنسبة لنوكيا أن استمرار العمل في روسيا أمر مستحيل. وفي الأسابيع الأخيرة، علقنا عمليات التسليم وأوقفنا الأعمال الجديدة، وننقل أنشطتنا في مجال البحث والتطوير إلى خارج روسيا. الآن يمكننا الإعلان عن الخروج من السوق الروسية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.وغادرت العديد من الشركات الأجنبية السوق الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شركة "نوكيا" الفنلندية تغادر السوق الروسية
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أعلنت شركة نوكيا الفنلندية المصنعة لأجهزة الاتصالات عن انسحابها من السوق الروسية، حسبما ذكرت الشركة في بيان صحفي.
وجاء في البيان: "منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا، كان من الواضح بالنسبة لنوكيا أن استمرار العمل في روسيا أمر مستحيل. وفي الأسابيع الأخيرة، علقنا عمليات التسليم وأوقفنا الأعمال الجديدة، وننقل أنشطتنا في مجال البحث والتطوير إلى خارج روسيا. الآن يمكننا الإعلان عن الخروج من السوق الروسية".
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
وغادرت العديد من الشركات الأجنبية السوق الروسية.