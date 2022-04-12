https://arabic.sputniknews.com/20220412/فيديو-أثار-ضجة-في-الجزائر-هل-هذه-لحظة-اعتراض-حكام-الفيديو-على-هدف-الكاميرون-1061129915.html
فيديو أثار ضجة في الجزائر.. هل هذه لحظة اعتراض حكام الفيديو على هدف الكاميرون؟
فيديو أثار ضجة في الجزائر.. هل هذه لحظة اعتراض حكام الفيديو على هدف الكاميرون؟
أثار مقطع فيديو جدلاواسعا في الجزائر، بعدما ادعى ناشروه أنه يظهر حكام الفيديو المساعدين (VAR) وهم يعترضون على الهدف الذي سجله منتخب الكاميرون في المباراة... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T17:06+0000
2022-04-12T17:06+0000
2022-04-12T17:07+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104238/88/1042388862_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_570f27402b9000a1a75943d6d0c0b213.jpg
وجاء في التعليق المرافق لمقطع الفيديو "حكام VAR أخبروا (الحكم الغامبي) غاساما بالفعل أن هناك خطأ (..) لكن الحكم الغامبي فضّل ألا يعود إليهم"، لكن هذا الادعاء غير صحيح، لأن الفيديو قديم، وهو في الحقيقة يظهر جدالا بين حكّام مباراة في الدوري الفرنسي في أغسطس/آب 2019.ويأتي انتشار هذا الفيديو بعد طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، في 31 مارس/آذار 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح تحقيق بخصوص ما حدث في المباراة بين الجزائر والكاميرون قبل ذلك بيوم.وكان الغامبي بكاري غاساما قد تولى تحكيم هذه المباراة التي انتزعت خلالها الكاميرون بطاقة التأهّل إلى مونديال 2022 من الجزائر.وتقدّم "الفاف" بشكوى لدى "الفيفا" ضد غاساما مطالبا بإعادة إجراء المباراة بسبب "الأخطاء التحكيمية" التي شابتها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104238/88/1042388862_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39612d3023d8461522e94a3c1a73e200.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
فيديو أثار ضجة في الجزائر.. هل هذه لحظة اعتراض حكام الفيديو على هدف الكاميرون؟
17:06 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 17:07 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
أثار مقطع فيديو جدلاواسعا في الجزائر، بعدما ادعى ناشروه أنه يظهر حكام الفيديو المساعدين (VAR) وهم يعترضون على الهدف الذي سجله منتخب الكاميرون في المباراة الفاصلة ضمن تصفيات كأس العالم.
وجاء في التعليق المرافق لمقطع الفيديو "حكام VAR أخبروا (الحكم الغامبي)
غاساما بالفعل أن هناك خطأ (..) لكن الحكم الغامبي فضّل ألا يعود إليهم"، لكن هذا الادعاء غير صحيح، لأن الفيديو قديم، وهو في الحقيقة يظهر جدالا بين حكّام مباراة في الدوري الفرنسي في أغسطس/آب 2019.
ويأتي انتشار هذا الفيديو بعد طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، في 31 مارس/آذار 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح تحقيق بخصوص ما حدث في المباراة بين الجزائر والكاميرون قبل ذلك بيوم.
وكان الغامبي بكاري غاساما قد تولى تحكيم هذه المباراة التي انتزعت خلالها الكاميرون بطاقة التأهّل إلى مونديال 2022 من الجزائر.
وتقدّم "الفاف" بشكوى لدى "الفيفا" ضد غاساما مطالبا بإعادة إجراء المباراة بسبب "الأخطاء التحكيمية" التي شابتها.