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https://arabic.sputniknews.com/20220412/مطاران-عربيان-في-القائمة-المطارات-العشرة-الأكثر-ازدحاما-بالأجانب-لعام-2021-1061109463.html
مطاران عربيان في القائمة... المطارات العشرة الأكثر ازدحاما بالأجانب لعام 2021
مطاران عربيان في القائمة... المطارات العشرة الأكثر ازدحاما بالأجانب لعام 2021
تصدّر مطار دبي الدولي في الإمارات قائمة مطارات العالم الأكثر ازدحاما في حركة المسافرين الدولية لعام 2021. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T10:17+0000
2022-04-12T10:17+0000
العالم
رحلات
ازدحام
دبي
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وأشار تقرير للمجلس الدولي للمطارات، إلى أن مطار دبي تصدر القائمة بأكثر من 29.1 مليون مسافر بفارق 2.7 مليون مسافر عن مطار إسطنبول الدولي الذي جاء في المركز الثاني بـ 26.5 مليون مسافر.واحتل مطار الدوحة المرتبة السادسة بـ 17 مليون مسافر قبل كل من مطارات لندن وأنطاليا ومدريد.هذا وأشار التقرير إلى أن حركة الركاب شهدت في أكثر 10 مطارات ازدحاماً، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 10% من الحركة العالمية (463 مليون مسافر)، نمواً بنسبة 51.8% من عام 2020، وانخفاضا بنسبة 29.1% مقارنة بنتائج عام 2019.وعاد المركز الأول لمطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا" الدولي حيث بلغ إجمالي أعداد المسافرين الداخليين في عام 2021، 75.7 مليون مسافر، فيما تراجع مطار غوانزو الصيني من المركز الأول إلى المركز الثامن، كما جاء دالاس فورت وورث الدولي في المركز الثاني بـ 62.46 مليون مسافر، ثم مطار دينفر بـ 58.83 مليون مسافر، ثم شيكاغو بـ 54 مليون مسافر.وبهذا التصنيف فقد استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على ثمانية من أكبر 10 مطارات لحركة الركاب والمطاران المتبقيان في الصين.
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العالم, رحلات, ازدحام, دبي

مطاران عربيان في القائمة... المطارات العشرة الأكثر ازدحاما بالأجانب لعام 2021

10:17 GMT 12.04.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANIمطار آل مكتوم الدولي في دبي، الإمارات
مطار آل مكتوم الدولي في دبي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANI
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تصدّر مطار دبي الدولي في الإمارات قائمة مطارات العالم الأكثر ازدحاما في حركة المسافرين الدولية لعام 2021.
وأشار تقرير للمجلس الدولي للمطارات، إلى أن مطار دبي تصدر القائمة بأكثر من 29.1 مليون مسافر بفارق 2.7 مليون مسافر عن مطار إسطنبول الدولي الذي جاء في المركز الثاني بـ 26.5 مليون مسافر.

وجاء مطار أمستردام الهولندي في المركز الثالث بـ 25.5 مليون مسافر، ثم مطار فرانكفورت الدولي بـ 22.7 مليون مسافر، ثم باريس في المرتبة الخامسة بـ 22.6 مليون مسافر.

واحتل مطار الدوحة المرتبة السادسة بـ 17 مليون مسافر قبل كل من مطارات لندن وأنطاليا ومدريد.
هذا وأشار التقرير إلى أن حركة الركاب شهدت في أكثر 10 مطارات ازدحاماً، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 10% من الحركة العالمية (463 مليون مسافر)، نمواً بنسبة 51.8% من عام 2020، وانخفاضا بنسبة 29.1% مقارنة بنتائج عام 2019.
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وعاد المركز الأول لمطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا" الدولي حيث بلغ إجمالي أعداد المسافرين الداخليين في عام 2021، 75.7 مليون مسافر، فيما تراجع مطار غوانزو الصيني من المركز الأول إلى المركز الثامن، كما جاء دالاس فورت وورث الدولي في المركز الثاني بـ 62.46 مليون مسافر، ثم مطار دينفر بـ 58.83 مليون مسافر، ثم شيكاغو بـ 54 مليون مسافر.
وبهذا التصنيف فقد استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على ثمانية من أكبر 10 مطارات لحركة الركاب والمطاران المتبقيان في الصين.
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