عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/مكتب-التحقيقات-الأوكراني-تم-احتجاز-10-سفن-روسية-في-أوديسا-من-أجل-تأميمها-1061108598.html
مكتب التحقيقات الأوكراني: تم احتجاز 10 سفن روسية في أوديسا من أجل تأميمها
مكتب التحقيقات الأوكراني: تم احتجاز 10 سفن روسية في أوديسا من أجل تأميمها
أعلن مكتب التحقيقات الأوكراني احتجاز عشر سفن روسية في ميناء أوديسا من أجل تأميمها لاحقا، وتقدر تكلفتها الإجمالية بـ 3.9 مليون دولار. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T09:50+0000
2022-04-12T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
سفن
عملية احتجاز
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101600/11/1016001116_0:261:2712:1787_1920x0_80_0_0_e713fd8fad4790758c9bc320a219d7ef.jpg
وأضاف المكتب في بيان: "منع محققو مكتب التحقيقات الحكومي، بمساعدة الحرس البحري لدائرة الحدود الحكومية، سحب ثماني سفن شحن روسية وناقلتين من أوكرانيا كانتا في مياه ميناء أوديسا لأغراض الصيانة الوقائية".وذكر مكتب التحقيقات الحكومي أن السفن المحتجزة ستعمل لصالح الاقتصاد الأوكراني وقواته المسلحة، مقدرا تكلفتها بمليار غريفنيا (3.9 مليون دولار).وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، وجود 77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية، مؤكدة أن خطر القصف والألغام التي نشرتها كييف لا تسمح لها بالمغادرة.وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم، إن "77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية".ووفقا لميزينتسيف، لا يمكن للسفن المغادرة بأمان إلى عرض البحر بسبب تهديدات القصف وخطر الألغام المرتفع الذي تسببه كييف في المياه الداخلية والبحر الإقليمي. وتابع ميزينتسيف:وأضاف ميزينتسيف أن "القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 6338 مواطنا أجنبيا من 12 دولة كرهائن وكدروع بشرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220410/الدفاع-الروسية-كييف-تحاصر-77-سفينة-أجنبية-من-18-دولة-في-الموانئ-الأوكرانية-1061051787.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101600/11/1016001116_0:7:2712:2041_1920x0_80_0_0_c143a330a55158d38f6564b733ba460e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, سفن, عملية احتجاز

مكتب التحقيقات الأوكراني: تم احتجاز 10 سفن روسية في أوديسا من أجل تأميمها

09:50 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Denis Petrov / الذهاب إلى بنك الصورميناء أوديسا
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Denis Petrov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مكتب التحقيقات الأوكراني احتجاز عشر سفن روسية في ميناء أوديسا من أجل تأميمها لاحقا، وتقدر تكلفتها الإجمالية بـ 3.9 مليون دولار.
وأضاف المكتب في بيان: "منع محققو مكتب التحقيقات الحكومي، بمساعدة الحرس البحري لدائرة الحدود الحكومية، سحب ثماني سفن شحن روسية وناقلتين من أوكرانيا كانتا في مياه ميناء أوديسا لأغراض الصيانة الوقائية".
وذكر مكتب التحقيقات الحكومي أن السفن المحتجزة ستعمل لصالح الاقتصاد الأوكراني وقواته المسلحة، مقدرا تكلفتها بمليار غريفنيا (3.9 مليون دولار).
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، وجود 77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية، مؤكدة أن خطر القصف والألغام التي نشرتها كييف لا تسمح لها بالمغادرة.
وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم، إن "77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية".
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: كييف تحاصر 77 سفينة أجنبية من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية
10 أبريل, 17:28 GMT
ووفقا لميزينتسيف، لا يمكن للسفن المغادرة بأمان إلى عرض البحر بسبب تهديدات القصف وخطر الألغام المرتفع الذي تسببه كييف في المياه الداخلية والبحر الإقليمي. وتابع ميزينتسيف:

تأكيد آخر لخطر الألغام الحالي هو الكشف في 10 أبريل / نيسان 2022، عن لغم مرساة (YaM-1)، الذي وضعته القوات البحرية الأوكرانية في منطقة رسو السفن الأجنبية في الرصيف رقم 17 في ميناء ماريوبول على بعد 50 مترا من السفينة التركية (آزوف كونكورد).

وأضاف ميزينتسيف أن "القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 6338 مواطنا أجنبيا من 12 دولة كرهائن وكدروع بشرية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала