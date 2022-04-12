https://arabic.sputniknews.com/20220412/مكتب-التحقيقات-الأوكراني-تم-احتجاز-10-سفن-روسية-في-أوديسا-من-أجل-تأميمها-1061108598.html
مكتب التحقيقات الأوكراني: تم احتجاز 10 سفن روسية في أوديسا من أجل تأميمها
مكتب التحقيقات الأوكراني: تم احتجاز 10 سفن روسية في أوديسا من أجل تأميمها
أعلن مكتب التحقيقات الأوكراني احتجاز عشر سفن روسية في ميناء أوديسا من أجل تأميمها لاحقا، وتقدر تكلفتها الإجمالية بـ 3.9 مليون دولار. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T09:50+0000
2022-04-12T09:50+0000
2022-04-12T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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أخبار أوكرانيا
سفن
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وأضاف المكتب في بيان: "منع محققو مكتب التحقيقات الحكومي، بمساعدة الحرس البحري لدائرة الحدود الحكومية، سحب ثماني سفن شحن روسية وناقلتين من أوكرانيا كانتا في مياه ميناء أوديسا لأغراض الصيانة الوقائية".وذكر مكتب التحقيقات الحكومي أن السفن المحتجزة ستعمل لصالح الاقتصاد الأوكراني وقواته المسلحة، مقدرا تكلفتها بمليار غريفنيا (3.9 مليون دولار).وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، وجود 77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية، مؤكدة أن خطر القصف والألغام التي نشرتها كييف لا تسمح لها بالمغادرة.وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم، إن "77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية".ووفقا لميزينتسيف، لا يمكن للسفن المغادرة بأمان إلى عرض البحر بسبب تهديدات القصف وخطر الألغام المرتفع الذي تسببه كييف في المياه الداخلية والبحر الإقليمي. وتابع ميزينتسيف:وأضاف ميزينتسيف أن "القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 6338 مواطنا أجنبيا من 12 دولة كرهائن وكدروع بشرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220410/الدفاع-الروسية-كييف-تحاصر-77-سفينة-أجنبية-من-18-دولة-في-الموانئ-الأوكرانية-1061051787.html
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سبوتنيك عربي
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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, سفن, عملية احتجاز
مكتب التحقيقات الأوكراني: تم احتجاز 10 سفن روسية في أوديسا من أجل تأميمها
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أعلن مكتب التحقيقات الأوكراني احتجاز عشر سفن روسية في ميناء أوديسا من أجل تأميمها لاحقا، وتقدر تكلفتها الإجمالية بـ 3.9 مليون دولار.
وأضاف المكتب في بيان: "منع محققو مكتب التحقيقات الحكومي، بمساعدة الحرس البحري لدائرة الحدود الحكومية، سحب ثماني سفن شحن روسية وناقلتين من أوكرانيا كانتا في مياه ميناء أوديسا لأغراض الصيانة الوقائية".
وذكر مكتب التحقيقات الحكومي أن السفن المحتجزة ستعمل لصالح الاقتصاد الأوكراني وقواته المسلحة، مقدرا تكلفتها بمليار غريفنيا (3.9 مليون دولار).
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، وجود 77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية، مؤكدة أن خطر القصف والألغام التي نشرتها كييف لا تسمح لها بالمغادرة.
وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم، إن "77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية".
ووفقا لميزينتسيف، لا يمكن للسفن المغادرة بأمان إلى عرض البحر بسبب تهديدات القصف وخطر الألغام المرتفع الذي تسببه كييف في المياه الداخلية والبحر الإقليمي. وتابع ميزينتسيف:
تأكيد آخر لخطر الألغام الحالي هو الكشف في 10 أبريل / نيسان 2022، عن لغم مرساة (YaM-1)، الذي وضعته القوات البحرية الأوكرانية في منطقة رسو السفن الأجنبية في الرصيف رقم 17 في ميناء ماريوبول على بعد 50 مترا من السفينة التركية (آزوف كونكورد).
وأضاف ميزينتسيف أن "القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 6338
مواطنا أجنبيا من 12 دولة كرهائن وكدروع بشرية".