منظمة التجارة العالمية: ارتفاع أسعار الغاز سيكون تأثيره على أوروبا أكبر منه على أمريكا
© Sputnik . Ruben Sprichمنظمة التجارة العالمية
© Sputnik . Ruben Sprich
أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الغاز سيكون له تأثير أكبر على أوروبا مما على الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت المنظمة في تقرير لها نشر اليوم الثلاثاء، أن "سعر الغاز الطبيعي ارتفع في أوروبا بنسبة 45% بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار إلى 41.0 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما لا تزال الأسعار في الولايات المتحدة منخفضة نسبيًا عند حوالي 4.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية" .
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يقلل الدخل الحقيقي والطلب على الواردات في جميع أنحاء العالم، بينما من المرجح أن يكون لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي تأثير أكبر على أوروبا.
هذا وتعالت الأصوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، ويبحث الاتحاد الأوروبي فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا.
فيما يرى خبراء أن ارتفاع أسعار موارد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، في الأسواق الأوروبية سيؤثر في نهاية المطاف على المستهلكين في الدول الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يقلل الدخل الحقيقي والطلب على الواردات في جميع أنحاء العالم، بينما من المرجح أن يكون لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي تأثير أكبر على أوروبا.
هذا وتعالت الأصوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، ويبحث الاتحاد الأوروبي فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا.
فيما يرى خبراء أن ارتفاع أسعار موارد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، في الأسواق الأوروبية سيؤثر في نهاية المطاف على المستهلكين في الدول الأوروبية.