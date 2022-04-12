https://arabic.sputniknews.com/20220412/نائب-عن-حركة-أمل-يكشف-سبب-انفجار-مبنى-في-بنفعول--1061109938.html
نائب عن "حركة أمل" يكشف سبب انفجار مبنى في بنفعول
نائب عن "حركة أمل" يكشف سبب انفجار مبنى في بنفعول
قال النائب في البرلمان اللبناني عن "حركة أمل" أيوب حميد، لـ"سبوتنيك"، إن الانفجار الذي وقع في بلدة بنفعول ناتج عن ماس كهربائي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T10:24+0000
2022-04-12T10:24+0000
2022-04-12T10:24+0000
العالم العربي
لبنان
صوت انفجار
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وأضاف أن "المقر هو لكشافة الرسالة الإسلامية ويستعمل أيضاً لخدمة الدفاع المدني الرسالي في خدمة المواطنين من أبناء البلدة وخاصة خلال أزمة كورونا، التي كانت متفشية بشكل كبير على الأراضي اللبنانية، وهناك تخزين لعبوات غاز كانت تستخدم للذين يصابون بالكورونا خاصة عبوات الأوكسيجين، التي كانت حاجة ملحة بالنسبة للمصابين بالكورونا، والتي تتفاقم أحوالهم الصحية".ووقع انفجار فجر اليوم الثلاثاء، في مقر جمعية الرسالة للإسعاف الصحي التابع لـ"حركة أمل" في بلدة بنعفول الجنوبية، أدى إلى وقوع قتيل و 7 جرحى، اثنان منهم في حالة حرجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/قتيل-إثر-انفجار-في-بلدة-لبنانيةصور-1061105191.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, صوت انفجار
نائب عن "حركة أمل" يكشف سبب انفجار مبنى في بنفعول
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قال النائب في البرلمان اللبناني عن "حركة أمل" أيوب حميد، لـ"سبوتنيك"، إن الانفجار الذي وقع في بلدة بنفعول ناتج عن ماس كهربائي.
وأضاف أن "المقر هو لكشافة الرسالة الإسلامية ويستعمل أيضاً لخدمة الدفاع المدني الرسالي في خدمة المواطنين من أبناء البلدة وخاصة خلال أزمة كورونا، التي كانت متفشية بشكل كبير على الأراضي اللبنانية، وهناك تخزين لعبوات غاز كانت تستخدم للذين يصابون بالكورونا خاصة عبوات الأوكسيجين، التي كانت حاجة ملحة بالنسبة للمصابين بالكورونا، والتي تتفاقم أحوالهم الصحية".
وأشار حميد إلى أن "حيثيات الموضوع باختصار هو أنه حصل ماس كهربائي أصاب هذا المكان، الذي فيه مستودع لعبوات الأوكسيجين وحصل ما حصل وللأسف أدى إلى وقوع شهيد وعدد من الجرحى نسأل الله لهم الشفاء والرحمة لمن استشهد".
ووقع انفجار فجر اليوم الثلاثاء، في مقر جمعية الرسالة للإسعاف الصحي التابع لـ"حركة أمل" في بلدة بنعفول الجنوبية، أدى إلى وقوع قتيل و 7 جرحى، اثنان منهم في حالة حرجة.