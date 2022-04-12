https://arabic.sputniknews.com/20220412/نقص-في-حليب-الأطفال-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1061111544.html
نقص في حليب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية
نقص في حليب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية
أفاد تقرير إعلامي بوجود نقص حاد في حليب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، ما زاد من أسعاره ودفع بعض المتاجر إلى تحديد الكمية المسموح شراؤها. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T11:12+0000
2022-04-12T11:12+0000
2022-04-12T11:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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بحسب تقرير لشبكة "سي بي إس نيوز"، ارتفع متوسط تكلفة منتجات أغذية الأطفال الأكثر شعبية بنسبة 18% خلال الاثني عشر شهرا الماضية.وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل سلسلة التوريد المرتبطة بوباء COVID-19 ساهمت في النقص. بالإضافة إلى ذلك، تفاقم الوضع بسبب سحب كميات كبيرة من حليب الأطفال في يناير. واعتبارا من منتصف مارس، كانت مستودعات 24 ولاية أمريكية لا تحتوي على 30% من حليب الأطفال، بينما كانت الولايات الأخرى أسوأ حالًا. على سبيل المثال، ولاية مينيسوتا خلال هذه الفترة، عانت المستودعات من نقص بأكثر من نصف (54%) حجم هذا المنتج.وعلى ضوء ذلك، أكد اتحاد مصنعي أغذية الأطفال - مجلس تغذية الرضع في أمريكا - للآباء أن الشركات المصنعة تزيد الإنتاج، وفي الوقت نفسه دعا إلى الاحتفاظ بإمدادات لمدة 10 أيام أو أسبوعين في المنزل دون تراكم كميات زائدة من منتجات.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
نقص في حليب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية
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أفاد تقرير إعلامي بوجود نقص حاد في حليب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، ما زاد من أسعاره ودفع بعض المتاجر إلى تحديد الكمية المسموح شراؤها.
بحسب تقرير لشبكة "سي بي إس نيوز"، ارتفع متوسط تكلفة
منتجات أغذية الأطفال الأكثر شعبية بنسبة 18% خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
ومع ذلك، فإن العرض محدود للغاية لدرجة أن تجار التجزئة مثل متاجر Walgreens يحدون من عدد المنتجات التي يمكن للعميل شراؤها في وقت واحد.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل سلسلة التوريد المرتبطة بوباء COVID-19 ساهمت في النقص. بالإضافة إلى ذلك، تفاقم الوضع بسبب سحب كميات كبيرة من حليب الأطفال في يناير.
واعتبارا من منتصف مارس، كانت مستودعات 24 ولاية أمريكية لا تحتوي على 30% من حليب الأطفال، بينما كانت الولايات الأخرى أسوأ حالًا. على سبيل المثال، ولاية مينيسوتا خلال هذه الفترة، عانت المستودعات
من نقص بأكثر من نصف (54%) حجم هذا المنتج.
وعلى ضوء ذلك، أكد اتحاد مصنعي أغذية الأطفال - مجلس تغذية الرضع في أمريكا - للآباء أن الشركات المصنعة تزيد الإنتاج، وفي الوقت نفسه دعا إلى الاحتفاظ بإمدادات لمدة 10 أيام أو أسبوعين في المنزل دون تراكم كميات زائدة من منتجات.