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https://arabic.sputniknews.com/20220412/-بوتين-الهدف-من-العملية-الخاصة-هو-مساعدة-الناس-في-دونباس-وروسيا-اضطرت-للقيام-بذلك-1061106915.html
بوتين: الهدف من العملية الخاصة هو مساعدة الناس في دونباس وروسيا اضطرت للقيام بذلك
بوتين: الهدف من العملية الخاصة هو مساعدة الناس في دونباس وروسيا اضطرت للقيام بذلك
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية الخاصة في أوكرانيا هو مساعدة السكان في الدونباس وروسيا مضطرة للقيام بذلك. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:59+0000
2022-04-12T08:59+0000
فلاديمير بوتين
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وأضاف بوتين أن الضباط الروس يقدمون المساعدة إلى جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ويتصرفون بشجاعة وكفاءة ويستخدمون بشكل فعال أحدث الأسلحة.وأضاف أن كييف رفضت وبشكل علني تنفيذ اتفاقيات مينسك، ومن المستحيل الصبر على الإبادة الجماعية، كما أن أوكرانيا بدأت في التحول إلى معاداة روسيا لتنمو فيها منابع القومية.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة بلاغوفيشينسك، حيث سيجري محادثات مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.ومن المتوقع أن يقوم الرئيسان بتفقد بناء قاعدة "فوستوشني" الفضائية ومرافق البنية التحتية من طائرة هليكوبتر، والتحدث إلى العمال وتكريم رواد الفضاء الطيارين.
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فلاديمير بوتين

بوتين: الهدف من العملية الخاصة هو مساعدة الناس في دونباس وروسيا اضطرت للقيام بذلك

08:59 GMT 12.04.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 3 مارس2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 3 مارس2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية الخاصة في أوكرانيا هو مساعدة السكان في الدونباس وروسيا مضطرة للقيام بذلك.
وأضاف بوتين أن الضباط الروس يقدمون المساعدة إلى جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ويتصرفون بشجاعة وكفاءة ويستخدمون بشكل فعال أحدث الأسلحة.
وأضاف أن كييف رفضت وبشكل علني تنفيذ اتفاقيات مينسك، ومن المستحيل الصبر على الإبادة الجماعية، كما أن أوكرانيا بدأت في التحول إلى معاداة روسيا لتنمو فيها منابع القومية.

وتابع، قائلا إنه ليس هناك أدنى شك في أن أهداف ومهام العملية في أوكرانيا سوف تتحقق.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة بلاغوفيشينسك، حيث سيجري محادثات مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيسان بتفقد بناء قاعدة "فوستوشني" الفضائية ومرافق البنية التحتية من طائرة هليكوبتر، والتحدث إلى العمال وتكريم رواد الفضاء الطيارين.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:49 GMT
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