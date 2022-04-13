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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/إيران-على-استعداد-لإرسال-فريق-طبي-من-الهلال-الأحمر-إلى-أوكرانيا-1061176412.html
إيران على استعداد لإرسال فريق طبي من الهلال الأحمر إلى أوكرانيا
إيران على استعداد لإرسال فريق طبي من الهلال الأحمر إلى أوكرانيا
أكدت إيران موقفها الرافض للحرب في أوكرانيا، مؤكدة استعدادها لإرسال فريق طبي إلى هناك، ومتمنية نجاح جهود السلام لحل النزاع الدائر. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T22:41+0000
2022-04-13T22:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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طهران - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الإيرانية مساء اليوم الأربعاء، تناول اتصال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، أن الوزيرين بحثا الأزمة الأوكرانية وضرورة حماية المنشآت الدبلوماسية وإرسال مساعدات إنسانية.وأشار عبد اللهيان إلى "موقف إيران من معارضة الحرب، وضرورة الاهتمام بالحل السياسي والحوار الدبلوماسي وأكد إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل في أن تؤدي المحادثات الأوكرانية الروسية إلى الاستقرار والسلام".ولفت إلى "استعداد إيران لإرسال فريق طبي من الهلال الأحمر الإيراني إلى أوكرانيا"، وشدد وزير الخارجية الإيراني على أنه "من الضروري ضمان الأمن الكامل للمباني الدبلوماسية وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كييف".وشكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إيران على معارضتها للحرب، وشدد على أن الحكومة الأوكرانية ستبذل قصارى جهدها لحماية المنشآت الدبلوماسية، بحسب البيان.كما شدد على موقف كييف بأن أوكرانيا تريد إنهاء الحرب والصراع، ورحب بمواصلة المحادثات مع طهران، وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات الثنائية بين طهران وكييف على مختلف المستويات والأبعاد.وأكدت إيران في أكثر من مناسبة معارضتها للعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية التي تشنها منذ نحو شهرين لنزع سلاح نظزام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/إيران-يتم-تجهيز-الأرضية-لحرب-روسيا-وأوكرانيا-منذ-3-عقود-وأمريكا-والناتو-يريدان-ابتلاع-العالم-1059810078.html
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أخبار أوكرانيا

إيران على استعداد لإرسال فريق طبي من الهلال الأحمر إلى أوكرانيا

22:41 GMT 13.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أكدت إيران موقفها الرافض للحرب في أوكرانيا، مؤكدة استعدادها لإرسال فريق طبي إلى هناك، ومتمنية نجاح جهود السلام لحل النزاع الدائر.
طهران - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الإيرانية مساء اليوم الأربعاء، تناول اتصال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، أن الوزيرين بحثا الأزمة الأوكرانية وضرورة حماية المنشآت الدبلوماسية وإرسال مساعدات إنسانية.
وأشار عبد اللهيان إلى "موقف إيران من معارضة الحرب، وضرورة الاهتمام بالحل السياسي والحوار الدبلوماسي وأكد إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل في أن تؤدي المحادثات الأوكرانية الروسية إلى الاستقرار والسلام".
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إيران: يتم تجهيز الأرضية لحرب روسيا وأوكرانيا منذ 3 عقود وأمريكا والناتو يريدان ابتلاع العالم
12 مارس, 15:46 GMT
ولفت إلى "استعداد إيران لإرسال فريق طبي من الهلال الأحمر الإيراني إلى أوكرانيا"، وشدد وزير الخارجية الإيراني على أنه "من الضروري ضمان الأمن الكامل للمباني الدبلوماسية وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كييف".
وشكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إيران على معارضتها للحرب، وشدد على أن الحكومة الأوكرانية ستبذل قصارى جهدها لحماية المنشآت الدبلوماسية، بحسب البيان.
كما شدد على موقف كييف بأن أوكرانيا تريد إنهاء الحرب والصراع، ورحب بمواصلة المحادثات مع طهران، وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات الثنائية بين طهران وكييف على مختلف المستويات والأبعاد.
وأكدت إيران في أكثر من مناسبة معارضتها للعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية التي تشنها منذ نحو شهرين لنزع سلاح نظزام كييف.
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Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:52 GMT
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