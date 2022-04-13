https://arabic.sputniknews.com/20220413/البنتاغون-وزير-الدفاع-الأمريكي-حاول-الاتصال-بنظيره-الروسي-ولكن-دون-جدوى-1061173652.html
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي حاول الاتصال بنظيره الروسي ولكن "دون جدوى"
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي حاول الاتصال بنظيره الروسي ولكن "دون جدوى"
قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاول الاتصال بنظيره الروسي سيرغي شويغو قبل أقل من أسبوع، ولكن دون جدوى". 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T19:52+0000
2022-04-13T19:52+0000
2022-04-13T19:56+0000
روسيا
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كيربي في إفادة للصحفيين: "لا أعرف متى كانت المحاولة الأخيرة، في الآونة الأخيرة على ما أعتقد، قبل أقل من أسبوع أو نحو ذلك، مرة أخرى، لم يكن هناك اهتمام من الروس".وأضاف كيربي أن "خط الاتصال الذي أنشأه الجيشان الأمريكي والروسي لتجنب حالات الصراع حول أوكرانيا يعمل، ولكن لم يُستخدم أبدًا للغرض المقصود منه". وأردف كيربي: "على حد علمي، لا يزال خط عدم التضارب يعمل، نتحقق منه كل يوم... ولم أسمع أنه يتعين علينا استخدامه لنقل المعلومات".وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، في 13 نيسان/أبريل، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، والتي تضمنت لأول مرة قطع مدفعية وناقلات جنود مصفحة أمريكية الصنع.وأشار البنتاغون إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستزود كييف بـ200 ناقلة جند مصفحة من نوع "إم 113"، و11 مروحية من نوع "مي-17"، و"مي-18"، و300 طائرة من دون طيار من طراز كاميكادزي شويتش بليد، و500 صاروخ جافلين مضاد للدروع، وآلاف الأنظمة الأخرى، و18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم، و40.000 قذيفة خاصة بهذه المدافع".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/البنتاغون-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-فورية-لأوكرانيا-1061173290.html
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روسيا, البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي حاول الاتصال بنظيره الروسي ولكن "دون جدوى"
19:52 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 19:56 GMT 13.04.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاول الاتصال بنظيره الروسي سيرغي شويغو قبل أقل من أسبوع، ولكن دون جدوى".
وقال كيربي في إفادة للصحفيين: "لا أعرف متى كانت المحاولة الأخيرة، في الآونة الأخيرة على ما أعتقد، قبل أقل من أسبوع أو نحو ذلك، مرة أخرى، لم يكن هناك اهتمام من الروس".
وأضاف كيربي أن "خط الاتصال الذي أنشأه الجيشان الأمريكي والروسي لتجنب حالات الصراع حول أوكرانيا يعمل، ولكن لم يُستخدم أبدًا للغرض المقصود منه".
وأردف كيربي: "على حد علمي، لا يزال خط عدم التضارب يعمل، نتحقق منه كل يوم... ولم أسمع أنه يتعين علينا استخدامه لنقل المعلومات".
وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، في 13 نيسان/أبريل، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، والتي تضمنت لأول مرة قطع مدفعية وناقلات جنود مصفحة أمريكية الصنع.
وأشار البنتاغون
إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستزود كييف بـ200 ناقلة جند مصفحة من نوع "إم 113"، و11 مروحية من نوع "مي-17"، و"مي-18"، و300 طائرة من دون طيار من طراز كاميكادزي شويتش بليد، و500 صاروخ جافلين مضاد للدروع، وآلاف الأنظمة الأخرى، و18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم، و40.000 قذيفة خاصة بهذه المدافع".