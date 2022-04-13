https://arabic.sputniknews.com/20220413/البنتاغون-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-فورية-لأوكرانيا-1061173290.html
البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية "فورية" لأوكرانيا
البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية "فورية" لأوكرانيا
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، والتي تضمنت لأول مرة قطع مدفعية وناقلات جنود مصفحة أمريكية... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T19:35+0000
2022-04-13T19:35+0000
2022-04-13T19:40+0000
البنتاغون الأمريكي
أخبار أوكرانيا
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وأشار البنتاغون إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستزود كييف بـ200 ناقلة جند مصفحة من نوع "إم 113"، و11 مروحية من نوع "مي-17"، و"مي-18"، و300 طائرة من دون طيار من طراز كاميكادزي سويتش بليد، و500 صاروخ جافلين مضاد للدروع، وآلاف الأنظمة الأخرى، و18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم، و40.000 قذيفة خاصة بهذه المدافع".كما تضمنت المساعدات 100 "سيارة مصفحة".وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن الولايات المتحدة تتوقع بدء المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا "على الفور".وقال كيربي خلال إيجاز ردا على سؤال ذي صلة: "على الفور".بالإضافة إلى ذلك، قال ممثل وزارة الدفاع الأمريكية إن عددًا من دول الناتو الأخرى تعتزم قريبًا الإعلان عن شحن دبابات إلى أوكرانيا، حيث رفض كيربي تحديد الدول المعنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/البيت-الأبيض-لا-خطط-حاليا-لزيارة-بايدن-إلى-أوكرانيا-1061092145.html
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البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا
البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية "فورية" لأوكرانيا
19:35 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 19:40 GMT 13.04.2022) تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، والتي تضمنت لأول مرة قطع مدفعية وناقلات جنود مصفحة أمريكية الصنع.
وأشار البنتاغون إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستزود كييف بـ200 ناقلة جند مصفحة من نوع "إم 113"، و11 مروحية من نوع "مي-17"، و"مي-18"، و300 طائرة من دون طيار من طراز كاميكادزي سويتش بليد، و500 صاروخ جافلين مضاد للدروع، وآلاف الأنظمة الأخرى، و18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم، و40.000 قذيفة خاصة بهذه المدافع".
كما تضمنت المساعدات 100 "سيارة مصفحة".
وقال المتحدث باسم البنتاغون
جون كيربي، إن الولايات المتحدة تتوقع بدء المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا "على الفور".
وقال كيربي خلال إيجاز ردا على سؤال ذي صلة: "على الفور".
بالإضافة إلى ذلك، قال ممثل وزارة الدفاع الأمريكية إن عددًا من دول الناتو الأخرى تعتزم قريبًا الإعلان عن شحن دبابات إلى أوكرانيا، حيث رفض كيربي تحديد الدول المعنية.