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https://arabic.sputniknews.com/20220413/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطعا-مصورا-لتدمير-منظومة-بوك-تابعة-للجيش-الأوكراني-فيديو-1061142388.html
الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لتدمير منظومة "بوك" تابعة للجيش الأوكراني... فيديو
الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لتدمير منظومة "بوك" تابعة للجيش الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر تدمير مروحيات هجومية روسية لمنظومة "بوك" تابعة للدفاع الجوي الأوكراني. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T07:21+0000
2022-04-13T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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يظهر الفيديو رحلة طائرات هليكوبتر "مي 24" و"كا 52" و"مي 28" في مهمة قتالية. ليتم عرض لقطات من أنظمة رؤية طائرات الهليكوبتر. ويشاهد إطلاق صاروخ أوكراني مضاد للطائرات من منطقة غابية. ليتم بعد ذلك مهاجمة مجمع الدفاع الجوي المموه، بصواريخ غير موجهة من قبل عدة طائرات هليكوبتر في وقت واحد.وبحسب وزارة الدفاع، فإن مجموعة من طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز Mi-24 و Mi-28n و Ka-52 كانت تقوم بمهام لدعم مجموعة أرضية من القوات عندما تم إطلاق صاروخ من نظام الدفاع الجوي الأوكراني "بوك" على المروحية الرئيسية.وقالت الوزارة "بناء على قيادة الطاقم الرئيسي، أطلق رجال الجناح ضربة صاروخية على موقع الإطلاق المكتشف، مما أدى إلى تدمير منصة الإطلاق وطاقم نظام الدفاع الجوي".هذا ويقوم طيران الجيش في سياق العملية العسكرية الخاصة بمهام حراسة الأعمدة وتدمير المركبات المدرعة وتسليم القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لتدمير منظومة "بوك" تابعة للجيش الأوكراني... فيديو

07:21 GMT 13.04.2022
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© Sputnik . Alexey Kudenko
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر تدمير مروحيات هجومية روسية لمنظومة "بوك" تابعة للدفاع الجوي الأوكراني.
يظهر الفيديو رحلة طائرات هليكوبتر "مي 24" و"كا 52" و"مي 28" في مهمة قتالية. ليتم عرض لقطات من أنظمة رؤية طائرات الهليكوبتر. ويشاهد إطلاق صاروخ أوكراني مضاد للطائرات من منطقة غابية. ليتم بعد ذلك مهاجمة مجمع الدفاع الجوي المموه، بصواريخ غير موجهة من قبل عدة طائرات هليكوبتر في وقت واحد.
وبحسب وزارة الدفاع، فإن مجموعة من طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز Mi-24 و Mi-28n و Ka-52 كانت تقوم بمهام لدعم مجموعة أرضية من القوات عندما تم إطلاق صاروخ من نظام الدفاع الجوي الأوكراني "بوك" على المروحية الرئيسية.
وقالت الوزارة "بناء على قيادة الطاقم الرئيسي، أطلق رجال الجناح ضربة صاروخية على موقع الإطلاق المكتشف، مما أدى إلى تدمير منصة الإطلاق وطاقم نظام الدفاع الجوي".
بالإضافة إلى ذلك، أثناء قيامها بمهمة طيران، دمرت أطقم الطيران التابعة للجيش عربات مصفحة مموهة ومخبأة في منطقة حرجية بصواريخ موجهة.
هذا ويقوم طيران الجيش في سياق العملية العسكرية الخاصة بمهام حراسة الأعمدة وتدمير المركبات المدرعة وتسليم القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات.
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