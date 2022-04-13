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https://arabic.sputniknews.com/20220413/السلطات-العراقية-تلقي-القبض-على-29-شخصا-لاتهامهم-بالتطرف-الديني-1061153725.html
السلطات العراقية تلقي القبض على 29 شخصا لاتهامهم بالتطرف الديني
السلطات العراقية تلقي القبض على 29 شخصا لاتهامهم بالتطرف الديني
ألقت السلطات العراقية القبض على 29 شخصا، لاتهامهم بالتطرف الديني في عدة محافظات. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:15+0000
2022-04-13T11:15+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على المتهمين، تنفيذا لأوامر قضائية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.وقال بيان لجهاز الأمن الوطني إنه "تنفيذا لأوامر قبض قضائية، يواصل جهاز الأمن الوطني حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر الحركات المتطرفة التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي".وأوضح البيان أن "مفارز الجهاز تمكنت من القاء القبض على 29 متهما بالانتماء إلى تلك الحركات المتطرفة في محافظات ( بغداد، ذي قار، بابل، القادسية ، المثنى ، البصرة، ميسان، واسط، النجف الاشرف)".وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصوليا وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
https://arabic.sputniknews.com/20220411/العراق-يعلن-القبض-على-قيادي-بالغ-الأهمية-في-تنظيم-داعش-الإرهابي-1061095257.html
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العراق, أخبار العراق اليوم

السلطات العراقية تلقي القبض على 29 شخصا لاتهامهم بالتطرف الديني

11:15 GMT 13.04.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEMالشرطة الاتحادية العراقية في الموصل
الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEM
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ألقت السلطات العراقية القبض على 29 شخصا، لاتهامهم بالتطرف الديني في عدة محافظات.
وأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على المتهمين، تنفيذا لأوامر قضائية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.
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وقال بيان لجهاز الأمن الوطني إنه "تنفيذا لأوامر قبض قضائية، يواصل جهاز الأمن الوطني حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر الحركات المتطرفة التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي".
وأوضح البيان أن "مفارز الجهاز تمكنت من القاء القبض على 29 متهما بالانتماء إلى تلك الحركات المتطرفة في محافظات ( بغداد، ذي قار، بابل، القادسية ، المثنى ، البصرة، ميسان، واسط، النجف الاشرف)".
وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصوليا وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
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