https://arabic.sputniknews.com/20220413/السيسي-يعلق-على-حادث-الأوتوبيس-السياحي-في-أسوان--1061162538.html
السيسي يعلق على حادث "الأوتوبيس السياحي" في أسوان
السيسي يعلق على حادث "الأوتوبيس السياحي" في أسوان
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي حادث تصادم أوتوبيس سياحي بسيارة نقل في محافظة أسوان، جنوبي البلاد. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T14:07+0000
2022-04-13T14:07+0000
2022-04-13T14:07+0000
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وأدى الحادث المروري الذي وقع اليوم الأربعاء إلى مصرع 10 أشخاص بينهم أجانب وإصابة 14 آخرين جميعهم من جنسيات غير مصرية.وكتب السيسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان".وأضاف: "ووجهت الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم. كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين".وتابع السيسي: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".
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السيسي يعلق على حادث "الأوتوبيس السياحي" في أسوان
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي حادث تصادم أوتوبيس سياحي بسيارة نقل في محافظة أسوان، جنوبي البلاد.
وأدى الحادث المروري
الذي وقع اليوم الأربعاء إلى مصرع 10 أشخاص بينهم أجانب وإصابة 14 آخرين جميعهم من جنسيات غير مصرية.
وكتب السيسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان".
وأضاف: "ووجهت الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم. كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين".
وتابع السيسي: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".