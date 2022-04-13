https://arabic.sputniknews.com/20220413/الفصائل-الفلسطينية-في-غزة-تعلن-التعبئة-الشعبية-دفاعا-عن-الأقصى-1061170319.html
الفصائل الفلسطينية في غزة تعلن التعبئة الشعبية دفاعا عن الأقصى
الفصائل الفلسطينية في غزة تعلن التعبئة الشعبية دفاعا عن الأقصى
أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، التعبئة الشعبية العامة، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T17:37+0000
2022-04-13T17:37+0000
2022-04-13T17:37+0000
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
حركة حماس
أخبار الضفة الغربية
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048049015_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c547ecc32b2aaf8f1910081c87c0cc66.jpg
وأكدت الفصائل في بيان لها، أن غرفة عملياتها المشتركة "في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا أمام العدوان الصهيوني"، وفق قناة "فلسطين اليوم".وأضافت أنها قررت "إعلان التعبئة الشعبية العامة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، في الشتات، والداخل المحتل، والضفة الغربية وقطاع غزة".ودعت الفصائل الفلسطينية الشعب الفلسطيني إلى "أعلى درجات الجهوزية للخروج بمئات الآلاف في كل مكان دفاعا عن فلسطين وعاصمتها الأبدية (مدينة القدس)، والمسجد الأقصى، وكسر الحصار عن مدينة جنين".وكانت الفصائل الفلسطينية قد اجتمعت اليوم في مكتب رئيس حركة "حماس" بغزة يحيى السنوار، على خلفية تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس.وتشن إسرائيل حملة اغتيالات واعتقالات في مدينة جنين شمالي الضفة، عقب تعرضها لسلسلة هجمات مسلحة أسفرت حتى الآن عن مقتل 14 شخصا.وتشهد مدينة القدس منذ مطلع شهر رمضان الجاري توترات أمنية على خلفية مواجهات ليلية بين قوات الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في حي باب العامود والأحياء المجاورة في البلدة القديمة.وتزايدت التوترات على خلفية دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لجماعات استيطانية متطرفة إلى شن اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى وذبح قرابين داخل باحاته بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ الجمعة المقبلة ويستمر لأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/توترات-جنين-هل-تدخل-المقاومة-الفلسطينية-في-غزة-على-خط-الصدام؟-1061091862.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048049015_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ae3e65b264902c5749cf520193aefbd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن
الفصائل الفلسطينية في غزة تعلن التعبئة الشعبية دفاعا عن الأقصى
تابعنا عبر
أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، التعبئة الشعبية العامة، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى.
وأكدت الفصائل في بيان لها، أن غرفة عملياتها المشتركة "في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا أمام العدوان الصهيوني"، وفق قناة "فلسطين اليوم
".
وأضافت أنها قررت "إعلان التعبئة الشعبية العامة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، في الشتات، والداخل المحتل، والضفة الغربية وقطاع غزة".
ودعت الفصائل الفلسطينية الشعب الفلسطيني إلى "أعلى درجات الجهوزية للخروج بمئات الآلاف في كل مكان دفاعا عن فلسطين وعاصمتها الأبدية (مدينة القدس)، والمسجد الأقصى، وكسر الحصار عن مدينة جنين
".
وكانت الفصائل الفلسطينية قد اجتمعت اليوم في مكتب رئيس حركة "حماس" بغزة يحيى السنوار، على خلفية تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس.
وتشن إسرائيل حملة اغتيالات واعتقالات
في مدينة جنين شمالي الضفة، عقب تعرضها لسلسلة هجمات مسلحة أسفرت حتى الآن عن مقتل 14 شخصا.
وتشهد مدينة القدس منذ مطلع شهر رمضان الجاري توترات أمنية على خلفية مواجهات ليلية بين قوات الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في حي باب العامود والأحياء المجاورة في البلدة القديمة.
وتزايدت التوترات على خلفية دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لجماعات استيطانية متطرفة إلى شن اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى وذبح قرابين داخل باحاته بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ الجمعة المقبلة ويستمر لأسبوع.