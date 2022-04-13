https://arabic.sputniknews.com/20220413/تركيا-تتطلع-لنتائج-إيجابية-بشأن-منظومة-الدفاع-الصاروخية-سامب---تي-مع-فرنسا-1061152390.html

تركيا تتطلع لنتائج إيجابية بشأن منظومة الدفاع الصاروخية "سامب - تي" مع فرنسا

تركيا تتطلع لنتائج إيجابية بشأن منظومة الدفاع الصاروخية "سامب - تي" مع فرنسا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن بلاده تتطلع لنتائج إيجابية حول المباحثات بشأن منظومة الدفاع الصاروخي "سامب - تي" مع فرنسا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T10:47+0000

2022-04-13T10:47+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. ونقلت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن آكار، تصريحاته، حيث قال: "نأمل أن نحصل على نتائج إيجابية بشأن مشروع منظومة سامب–تي بعد الانتخابات الفرنسية".كما أفاد آكار بأن المباحثات مستمرة مع الجانب الأمريكي بشأن مقاتلات إف-16، قائلا: "مباحثاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقاتلات إف–16 متواصلة".وأضاف أن "رسالة وزارة الخارجية الأمريكية الموجهة إلى الكونغرس بشأن مقاتلات إف–16 تتضمن عناصر إيجابية، ولكن علينا توخي الحذر".ومنظومة "سامب-تي"، تنتجها كونسورتيوم "يوروسام" الذي أسسته في عام 1989، مجموعتان أساسيتان في صناعة الطيران الأوروبية، هما "إم بي دي إيه للأنظمة الصاروخية" (MBDA Missile Systems) وتاليس (THALES).تفيد "تاليس" بأن "سامب-تي"، التي يطلِق عليها سلاح الجو الفرنسي تسمية "مامبا" (MAMBA)، هي "حجر الزاوية في إسهامات إيطاليا وفرنسا بقدرة الدفاع الصاروخي الباليستي التكتيكي في حلف الناتو"، مشيرة إلى أن سلاح الجو الفرنسي يمتلك 7 بطاريات منها، مقابل 3 للجيش الإيطالي.وأضافت أن "سامب-تي" هو "نظام مضاد للصواريخ مصمم لحماية ساحة المعركة والمواقع التكتيكية الحساسة (مثل المطارات والموانئ البحرية) من كل التهديدات المحمولة جواً، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك صواريخ كروز، والطائرات المأهولة وغير المأهولة والصواريخ الباليستية التكتيكية في مدى 600 كيلومتر".وتابعت أن المنظومة تشمل نظام إطلاق "يعتمد على رادار المسح الإلكتروني المتعدد الوظائف" من طراز "أرابيل" (ARABEL) و"قاذفة أرضية عمودية" مثبتة على شاحنات من طرز إيطالية وفرنسية، "قادرة على إطلاق 8 صواريخ في تسلسل سريع".أما "يوروسام"، فذكر على موقعه الإلكتروني أن "سامب-تي" تؤمن "قدرة حقيقية ضد الصواريخ والطائرات، تغطي كل التهديدات، التي يتميز سلوكها بالسرعة والقدرة على المناورة، وزاوية الهجوم والتحليق".وأضاف أن المنظومة قادرة على تنفيذ "هجوم منسق ومتعدد الاتجاهات"، من خلال 48 صاروخاً جاهزة للإطلاق، لافتاً إلى "قدرتها على تتبّع 100 مسار ومواجهة 10 منها في وقت واحد".وتابع أن نشر المنظومة وسحبها ممكن "في وقت وجيز جداً"، كما أن نشرها وتشغيلها يتطلب "عدداً محدوداً جداً من الأفراد"، ويمكنها العمل في "وضع مستقل أو بوصفها جزءاً لا يتجزأ من بنية أوسع".وتتمتع منظومة "سامب-تي" بقدرة تغطية تبلغ 360 درجة، للاكتشاف والاشتباك التي يتيحها هوائي الرادار "أرابيل"، تطلق صواريخ اعتراضية من طرازي "أستر 15" (Aster 15) و"أستر 30" (Aster 30)، ويتجاوز نطاقهما 30 و120 كيلومتراً على التوالي. وتبلغ السرعة القصوى لـ "أستر 30" 1.4 كيلومتر في الثانية، وهو قادر على اعتراض أهداف على ارتفاعات من 50 متراً إلى 20 كيلومتراً. كما يبلغ أقصى مدى لهذه الصواريخ 100 كيلومتر ضد مقاتلات تحلق على ارتفاعات تتجاوز 3 كيلومترات.

https://arabic.sputniknews.com/20220412/تركيا-طائرات-النقل-العسكرية-التركية-العالقة-في-كييف-لم-تصب-بأذى-1061126419.html

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