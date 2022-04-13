https://arabic.sputniknews.com/20220413/تركيا-تناقش-إلزام-المصدرين-بتحويل-40-من-عائدتهم-بالنقد-الأجنبي-إلى-الليرة-1061146535.html

تركيا تناقش إلزام المصدرين بتحويل 40% من عائدتهم بالنقد الأجنبي إلى الليرة

تركيا تناقش إلزام المصدرين بتحويل 40% من عائدتهم بالنقد الأجنبي إلى الليرة

كشفت وسائل إعلام، أن تركيا تخطط لزيادة النسبة التي يجب أن يحولها المصدرون من عائداتهم بالعملة الصعبة إلى الليرة لتصل إلى 40% بدلا من 25% حاليا، في محاولة لدعم... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T09:05+0000

2022-04-13T09:05+0000

2022-04-13T09:05+0000

أخبار تركيا اليوم

اقتصاد

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ونقلت صحيفة "بلومبرغ"، عن مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو ناقش الخطة أمس الثلاثاء، في اجتماع خاص مع أعضاء جمعية المصدرين الأتراك.ولكن الصحيفة أوضحت أن الاقتراح يظل مشروطاً بموافقة وزارة الخزانة والمالية.وكانت تركيا قد ألزمت المصدرين بتحويل ربع عائداتهم من العملة الصعبة إلى الليرة في البنك المركزي خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.وصرحت السلطات أن المركزي التركي سيشتري 25% من إجمالي الدخل من صادرات السلع، طالما أن المصدرين يتلقون المدفوعات بالدولار أو اليورو.ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية، من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية. يأتي ذلك بعد عام من الخسائر الفادحة في الليرة التركية، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، خاصة بعد أن دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة القياسي.وبلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى تركيا باستثناء حيازات الذهب حوالي 67 مليار دولار في بداية أبريل/ نيسان الجاري، بانخفاض 7.9% عن نهاية عام 2021.وتراجعت الليرة التركية بنسبة 8.8% مقابل الدولار منذ بداية 2022، حسبما أفادت "بلومبرغ".

https://arabic.sputniknews.com/20220119/أردوغان-يحث-الأتراك-على-تحويل-مدخراتهم-بالقطع-الأجنبي-إلى-الليرة-1056706538.html

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أخبار تركيا اليوم, اقتصاد