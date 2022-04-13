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https://arabic.sputniknews.com/20220413/روسيا-توسع-صناعة-الطيران-المدني-وتجهز-طرازين-لعام-2024-1061163690.html
روسيا توسع صناعة الطيران المدني وتجهز طرازين لعام 2024
روسيا توسع صناعة الطيران المدني وتجهز طرازين لعام 2024
صرح سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" للصحفيين، بأنه من المقرر تسليم أول دفعات من الطائرت من طرازي "تو -214"، و"إيل-96" لشركات الطيران الروسية في عام 2024. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T14:03+0000
2022-04-13T14:05+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضاف تشيميزوف: "يتم بالفعل تسليم مثل هذه الطائرات، كدفعة صغيرة لمصالح عملاء من نوع خاص، ويتم زيادة حجم الإنتاج، ومن المقرر أن يتم التسليم الأول لشركات الطيران في عام 2024".وأردف: "ينصبّ التركيز الرئيسي على طراز تو-214، حيث سيكون هناك زيادة في الإنتاج بأكثر من 3 أضعاف، أي بأكثر من 70 طائرة بحلول عام 2030".وتابع: "بالنسبة للطائرة إيل-96، فإن النمو ليس ملحوظًا، حيث لن ينتج من هذا الطراز بكميات كبيرة".وأشار أيضًا إلى أن أكثر الطائرات شعبية في روسيا هي إصدارات من "إم إس-21"، و"إس إس جي 100" (سوخوي سوبر جيت100)، وعلى المدى الطويل حتى عام 2030، لن يتم إنتاج العشرات، بل مئات القطع.كما ذكر رئيس وزارة النقل في روسيا فيتالي سافيليف سابقًا، أن شركة الطيران الروسية S7، تخطط على وجه الخصوص، لتشغيل طائرات إيل-96 المحلية.
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روسيا, اقتصاد

روسيا توسع صناعة الطيران المدني وتجهز طرازين لعام 2024

14:03 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 14:05 GMT 13.04.2022)
© Sputnik . Александр Юрьевطائرة "تو-214"
طائرة تو-214 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Александр Юрьев
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صرح سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" للصحفيين، بأنه من المقرر تسليم أول دفعات من الطائرت من طرازي "تو -214"، و"إيل-96" لشركات الطيران الروسية في عام 2024.
وأضاف تشيميزوف: "يتم بالفعل تسليم مثل هذه الطائرات، كدفعة صغيرة لمصالح عملاء من نوع خاص، ويتم زيادة حجم الإنتاج، ومن المقرر أن يتم التسليم الأول لشركات الطيران في عام 2024".
وأردف: "ينصبّ التركيز الرئيسي على طراز تو-214، حيث سيكون هناك زيادة في الإنتاج بأكثر من 3 أضعاف، أي بأكثر من 70 طائرة بحلول عام 2030".
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورإيل-96-300
إيل-96-300 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
إيل-96-300
© Sputnik
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الذهاب إلى بنك الصور
وتابع: "بالنسبة للطائرة إيل-96، فإن النمو ليس ملحوظًا، حيث لن ينتج من هذا الطراز بكميات كبيرة".
وأشار أيضًا إلى أن أكثر الطائرات شعبية في روسيا هي إصدارات من "إم إس-21"، و"إس إس جي 100" (سوخوي سوبر جيت100)، وعلى المدى الطويل حتى عام 2030، لن يتم إنتاج العشرات، بل مئات القطع.
كما ذكر رئيس وزارة النقل في روسيا فيتالي سافيليف سابقًا، أن شركة الطيران الروسية S7، تخطط على وجه الخصوص، لتشغيل طائرات إيل-96 المحلية.
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