https://arabic.sputniknews.com/20220413/صحيفة-البريطانيون-يختارون-بين-دفع-الفواتير-أوالطعام-1061139621.html
إندبندنت: البريطانيون يختارون بين دفع الفواتير أو الطعام
إندبندنت: البريطانيون يختارون بين دفع الفواتير أو الطعام
أشار تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن دفع فواتير الكهرباء المرتفعة وأسعار المواد الغذائية التي ترتفع، يدفع عددا متزايدا من الأسر البريطانية "إلى حافة... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T05:27+0000
2022-04-13T05:27+0000
2022-04-13T05:35+0000
العالم
بريطانيا
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وبحسب التقرير فإن مجموعة من ممثلي أكثر من 550 بنك طعام، خاطبت سلطات البلاد محذرة.قالت "شبكة المعونة الغذائية البريطانية المستقلة" في رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون: "نشعر بقلق بالغ إزاء مدى المعاناة التي نشهدها بالفعل، فضلا عن قدرتنا على منع تجويع المواطنين في الأسابيع والأشهر المقبلة".وقال بول أوبراين، منسق بنك الطعام في ميكا ليفربول، للصحيفة إن الطلب على المساعدة ارتفع في الأشهر الأخيرة، "لم أر مثل هذه الصعوبات من قبل، نرى عائلات تعيش في نفس الغرفة للتدفئة، لأنهم لا يستطيعون تشغيل التدفئة". بدورهم، قال ممثلو جمعية Citizens Advice الخيرية إن بعض الآباء يلجأون إلى غسل الملابس يدويا لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة تشغيل الغسالة، بينما يلف آخرون أنفسهم بالبطانيات لأنهم لا يستطيعون استخدام التدفئة.هذا وفرضت دول غربية عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأثرت القيود الجديدة بشكل رئيسي على القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا الفائقة. أصبحت الدعوات للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية أكثر. مما أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى مشاكل اقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، خاصة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.ووفقا لمسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني، يتعين على سكان المملكة المتحدة تقليل الإنفاق بشكل كبير. وقال أكثر من نصف المجيبين إنهم يوفرون المواد غير الأساسية، وينفقون 34 في المائة على الغاز أو الكهرباء، و 31 في المائة على الطعام والضروريات.
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العالم, بريطانيا
إندبندنت: البريطانيون يختارون بين دفع الفواتير أو الطعام
05:27 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 05:35 GMT 13.04.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن دفع فواتير الكهرباء المرتفعة وأسعار المواد الغذائية التي ترتفع، يدفع عددا متزايدا من الأسر البريطانية "إلى حافة الهاوية".
وبحسب التقرير فإن مجموعة من ممثلي أكثر من 550 بنك طعام، خاطبت سلطات البلاد محذرة.
قالت "شبكة المعونة الغذائية البريطانية المستقلة" في رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون: "نشعر بقلق بالغ إزاء مدى المعاناة التي نشهدها بالفعل، فضلا عن قدرتنا على منع تجويع المواطنين في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وقالت ممثلة المنظمة، ميدواي بيني كيفيل، للصحيفة إن هذا هو "أسوأ فقر" شهدته منذ 30 عامًا. وقالت: "يأتي الناس إلينا وهم يبكون ويقولون: إما أن أدفع الفواتير أو أطعم الأطفال". وأضافت أن بعض بنوك الطعام اضطرت إلى خفض كمية الطعام التي تقدمها، لأن الطلب يفوق العرض.
وقال بول أوبراين، منسق بنك الطعام في ميكا ليفربول، للصحيفة إن الطلب على المساعدة ارتفع في الأشهر الأخيرة، "لم أر مثل هذه الصعوبات من قبل، نرى عائلات تعيش في نفس الغرفة للتدفئة، لأنهم لا يستطيعون تشغيل التدفئة". بدورهم، قال ممثلو جمعية Citizens Advice الخيرية إن بعض الآباء يلجأون إلى غسل الملابس يدويا لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة تشغيل الغسالة، بينما يلف آخرون أنفسهم بالبطانيات لأنهم لا يستطيعون استخدام التدفئة.
هذا وفرضت دول غربية عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأثرت القيود الجديدة بشكل رئيسي على القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا الفائقة. أصبحت الدعوات للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية أكثر. مما أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى مشاكل اقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، خاصة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
في المملكة المتحدة، أثرت زيادات الرسوم الجمركية على ملايين الأسر في جميع أنحاء المملكة، حيث من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة بمقدار 700 جنيه إسترليني سنويا في المتوسط. كل هذا أدى إلى معدل تضخم قياسي في 30 عامًا، ففي فبراير وصل إلى 6.2٪.
ووفقا لمسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني، يتعين على سكان المملكة المتحدة تقليل الإنفاق بشكل كبير
. وقال أكثر من نصف المجيبين إنهم يوفرون المواد غير الأساسية، وينفقون 34 في المائة على الغاز أو الكهرباء، و 31 في المائة على الطعام والضروريات.