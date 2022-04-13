https://arabic.sputniknews.com/20220413/صحيفة-البريطانيون-يختارون-بين-دفع-الفواتير-أوالطعام-1061139621.html

إندبندنت: البريطانيون يختارون بين دفع الفواتير أو الطعام

إندبندنت: البريطانيون يختارون بين دفع الفواتير أو الطعام

أشار تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن دفع فواتير الكهرباء المرتفعة وأسعار المواد الغذائية التي ترتفع، يدفع عددا متزايدا من الأسر البريطانية "إلى حافة... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T05:27+0000

2022-04-13T05:27+0000

2022-04-13T05:35+0000

العالم

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1047620817_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_1327d74c8758ca7d49e681e90e3bc626.jpg

وبحسب التقرير فإن مجموعة من ممثلي أكثر من 550 بنك طعام، خاطبت سلطات البلاد محذرة.قالت "شبكة المعونة الغذائية البريطانية المستقلة" في رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون: "نشعر بقلق بالغ إزاء مدى المعاناة التي نشهدها بالفعل، فضلا عن قدرتنا على منع تجويع المواطنين في الأسابيع والأشهر المقبلة".وقال بول أوبراين، منسق بنك الطعام في ميكا ليفربول، للصحيفة إن الطلب على المساعدة ارتفع في الأشهر الأخيرة، "لم أر مثل هذه الصعوبات من قبل، نرى عائلات تعيش في نفس الغرفة للتدفئة، لأنهم لا يستطيعون تشغيل التدفئة". بدورهم، قال ممثلو جمعية Citizens Advice الخيرية إن بعض الآباء يلجأون إلى غسل الملابس يدويا لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة تشغيل الغسالة، بينما يلف آخرون أنفسهم بالبطانيات لأنهم لا يستطيعون استخدام التدفئة.هذا وفرضت دول غربية عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأثرت القيود الجديدة بشكل رئيسي على القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا الفائقة. أصبحت الدعوات للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية أكثر. مما أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى مشاكل اقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، خاصة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.ووفقا لمسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني، يتعين على سكان المملكة المتحدة تقليل الإنفاق بشكل كبير. وقال أكثر من نصف المجيبين إنهم يوفرون المواد غير الأساسية، وينفقون 34 في المائة على الغاز أو الكهرباء، و 31 في المائة على الطعام والضروريات.

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, بريطانيا