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https://arabic.sputniknews.com/20220413/قديروف-كييف-مضطرة-لضخ-المرتزقة-بالمخدرات-1061156246.html
قديروف: كييف مضطرة لضخ المرتزقة بالمخدرات
قديروف: كييف مضطرة لضخ المرتزقة بالمخدرات
قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن القيادة الأوكرانية تضطر إلى تزويد المرتزقة بالمخدرات للحفاظ على الروح المعنوية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:59+0000
2022-04-13T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال إن القوات الخاصة الشيشانية بدأت العمل على نطاق واسع للقضاء على مجموعات المرتزقة في جمهورية لوغانسك، بمن في ذلك "كتائب الجورجيين وكتائب المجرمين الأخرى". وأضاف أن المقاتلين الشيشان "متّزنون وبمعنويات ممتازة ومستعدون للانتقال الآن". وقال قديروف: "إذا كان هناك شيء يجعلهم يشعرون بالنشوة، فهو شعورهم بالنصر السريع على القوميين".وكان رئيس الشيشان قد صرح، في وقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف بمهمة شن هجوم على كييف ومدن أخرى في أوكرانيا، لكن الكرملين لم يعلق على هذه التصريحات.
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أخبار أوكرانيا

قديروف: كييف مضطرة لضخ المرتزقة بالمخدرات

11:59 GMT 13.04.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن القيادة الأوكرانية تضطر إلى تزويد المرتزقة بالمخدرات للحفاظ على الروح المعنوية.
وقال إن القوات الخاصة الشيشانية بدأت العمل على نطاق واسع للقضاء على مجموعات المرتزقة في جمهورية لوغانسك، بمن في ذلك "كتائب الجورجيين وكتائب المجرمين الأخرى".

ونشر قديروف على قناته الخاصة على "تلغرام"، قائلا: "اندلعت الجبهة الرئيسية في مدينة بوباسنايا. وفي الاشتباكات الواسعة النطاق، أظهر مقاتلونا ميزة واضحة. وللحفاظ على الروح المعنوية المرتفعة للمرتزقة، تضطر القيادة الأوكرانية إلى ضخ المخدرات لهم على نطاق واسع. ولكن، كممارسة يظهر أن هذا النهج قد فقد مصداقية نفسه بشكل واضح، مثل الحيل التكتيكية الأخرى المتواضعة".

وأضاف أن المقاتلين الشيشان "متّزنون وبمعنويات ممتازة ومستعدون للانتقال الآن". وقال قديروف: "إذا كان هناك شيء يجعلهم يشعرون بالنشوة، فهو شعورهم بالنصر السريع على القوميين".
وكان رئيس الشيشان قد صرح، في وقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف بمهمة شن هجوم على كييف ومدن أخرى في أوكرانيا، لكن الكرملين لم يعلق على هذه التصريحات.
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