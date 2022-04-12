https://arabic.sputniknews.com/20220412/قديروف-استسلام-أكثر-من-1000-جندي-من-قوات-المشاة-البحرية-الأوكرانية-في-ماريوبول--1061136748.html

قديروف: استسلام أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول

قديروف: استسلام أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية سلموا أنفسهم للقوات الروسية في... 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T22:02+0000

2022-04-12T22:02+0000

2022-04-12T22:19+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال قديروف: "استسلم أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول، ومن بينهم مئات الجرحى. إنه الاختيار الصحيح".هذا وأعلن قديروف، الأسبوع الماضي أن أكثر من 260 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية سلموا أنفسهم للقوات الروسية في ماريوبول.يذكر أن مدينة ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، كانت لحظة إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في حزيران/يونيو من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/قديروف-لم-يبق-في-ماريوبول-سوى-حفنة-قليلة-من-القوميين-1061044050.html

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