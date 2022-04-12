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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220412/قديروف-استسلام-أكثر-من-1000-جندي-من-قوات-المشاة-البحرية-الأوكرانية-في-ماريوبول--1061136748.html
قديروف: استسلام أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول
قديروف: استسلام أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية سلموا أنفسهم للقوات الروسية في... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T22:02+0000
2022-04-12T22:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال قديروف: "استسلم أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول، ومن بينهم مئات الجرحى. إنه الاختيار الصحيح".هذا وأعلن قديروف، الأسبوع الماضي أن أكثر من 260 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية سلموا أنفسهم للقوات الروسية في ماريوبول.يذكر أن مدينة ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، كانت لحظة إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في حزيران/يونيو من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/قديروف-لم-يبق-في-ماريوبول-سوى-حفنة-قليلة-من-القوميين-1061044050.html
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أخبار أوكرانيا

قديروف: استسلام أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول

22:02 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 22:19 GMT 12.04.2022)
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رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية سلموا أنفسهم للقوات الروسية في ماريوبول.
موسكو - سبوتنيك. وقال قديروف: "استسلم أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول، ومن بينهم مئات الجرحى. إنه الاختيار الصحيح".
هذا وأعلن قديروف، الأسبوع الماضي أن أكثر من 260 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية سلموا أنفسهم للقوات الروسية في ماريوبول.
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
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10 أبريل, 13:33 GMT
يذكر أن مدينة ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، كانت لحظة إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في حزيران/يونيو من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:52 GMT
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