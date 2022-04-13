https://arabic.sputniknews.com/20220413/لوكاشينكو-بوتين-أوقف-جميع-فيروسات-كورونا-في-العالم-1061153177.html
لوكاشينكو: بوتين "أوقف جميع فيروسات كورونا" في العالم
لوكاشينكو: بوتين "أوقف جميع فيروسات كورونا" في العالم
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أوقف جميع فيروسات كورونا في العالم". 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:03+0000
2022-04-13T11:03+0000
2022-04-13T11:07+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وأضاف لوكاشينكو في لقائه مع الصحفيين، قائلا: "نحن بحاجة إلى التفكير في كل شيء عندما ينتهي كل شيء. هناك أيضا حقيقة أن الوضع كان يتصاعد. لكنه مفيد لشخص ما. بالأمس أخبرت بوتين: اسمع، لقد قمت بعمل جيد - الحرب هي الحرب، لكنك أوقفت على الفور جميع فيروسات كورونا في العالم، تعافى الجميع".وأضاف لوكاشينكو، قائلا: "نحن (في بيلاروسيا) نقوم بعمل جيد. سنقوم قريبا بفرز فيروس كورونا وتقييم كل من الإيجابيات والسلبيات. لا أريد أن أقول إننا فعلنا كل شيء بشكل صحيح. ولكن على مدار الفترة الزمنية بأكملها، كان هناك نحو 8000 حالة وفاة". وأشار إلى أنه بحاجة إلى الخروج في الهواء الطلق من دون قناع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو: بوتين "أوقف جميع فيروسات كورونا" في العالم
11:03 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 11:07 GMT 13.04.2022) تابعنا عبر
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أوقف جميع فيروسات كورونا في العالم".
وأضاف لوكاشينكو في لقائه مع الصحفيين، قائلا: "نحن بحاجة إلى التفكير في كل شيء عندما ينتهي كل شيء. هناك أيضا حقيقة أن الوضع كان يتصاعد. لكنه مفيد لشخص ما. بالأمس أخبرت بوتين: اسمع، لقد قمت بعمل جيد - الحرب هي الحرب، لكنك أوقفت على الفور جميع فيروسات كورونا في العالم، تعافى الجميع".
وأشار إلى أن العديد من الاختصاصين المشاركين في تحديد سلالات جديدة أصبحوا أثرياء بسرعة. وأضاف لوكاشينكو أن العالم يعاد توزيعه الآن، قائلا: "ما الدور الذي لعبه الوباء في هذا؟ ما زلت (لا أعرف)، لكنني أميل إلى هذا (لأنه لعب دورًا كبيرًا). ربما، ستكون هذه الحقيقة. عندما نقارن كل شيء، سنرسم الاستنتاجات. ولكن تبين أن المسار البيلاروسي صحيح والآن الجميع يطلبونه".
وأضاف لوكاشينكو، قائلا: "نحن (في بيلاروسيا) نقوم بعمل جيد. سنقوم قريبا
بفرز فيروس كورونا وتقييم كل من الإيجابيات والسلبيات. لا أريد أن أقول إننا فعلنا كل شيء بشكل صحيح. ولكن على مدار الفترة الزمنية بأكملها، كان هناك نحو 8000 حالة وفاة". وأشار إلى أنه بحاجة إلى الخروج في الهواء الطلق من دون قناع.