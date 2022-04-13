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https://arabic.sputniknews.com/20220413/ما-هي-القيمة-المالية-للأسلحة-التي-زودت-بها-واشنطن-كييف؟-1061159727.html
ما هي القيمة المالية للأسلحة التي زودت بها واشنطن كييف؟
ما هي القيمة المالية للأسلحة التي زودت بها واشنطن كييف؟
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الولايات المتحدة زودت كييف بأسلحة قدرت قيمتها بـ 1.65 مليار دولار خلال شهر ونصف. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:15+0000
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صرح نائب وزير الخارجية الروسية، أوليغ سيرومولوتوف، لوكالة "سبوتنيك" أنه خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، زودت واشنطن كييف بأسلحة بقيمة 1.65 مليار دولار، في حين لا تستطيع السلطات الأوكرانية ضمان التخزين الآمن للأسلحة التي قدمتها دول "الناتو"، فقد ينتهي بها الأمر في الأسواق السوداء في البلدان الأخرى.وأضاف: "كل هؤلاء الأشخاص مسلحون جيدًا نظرًا لحقيقة أن الدول الأعضاء في الناتو على مدار السنوات الثماني الماضية كانت تزود أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية بشكل نشط. منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، زاد حجم المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا".خلال الشهر ونصف الشهر، الولايات المتحدة فقط زودت كييف بأسلحة بلغ قدرها 1.65 مليار دولار، أرسلت لها مئات من Stinger، وآلاف من صواريخ Javelin، وقاذفات القنابل اليدوية وأنواع أخرى من الأسلحة.
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ما هي القيمة المالية للأسلحة التي زودت بها واشنطن كييف؟

13:15 GMT 13.04.2022
© Sputnikما هي القيمة المالية للأسلحة التي زودت بها واشنطن كييف؟
ما هي القيمة المالية للأسلحة التي زودت بها واشنطن كييف؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik
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أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الولايات المتحدة زودت كييف بأسلحة قدرت قيمتها بـ 1.65 مليار دولار خلال شهر ونصف.
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، أوليغ سيرومولوتوف، لوكالة "سبوتنيك" أنه خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، زودت واشنطن كييف بأسلحة بقيمة 1.65 مليار دولار، في حين لا تستطيع السلطات الأوكرانية ضمان التخزين الآمن للأسلحة التي قدمتها دول "الناتو"، فقد ينتهي بها الأمر في الأسواق السوداء في البلدان الأخرى.
وأضاف: "كل هؤلاء الأشخاص مسلحون جيدًا نظرًا لحقيقة أن الدول الأعضاء في الناتو على مدار السنوات الثماني الماضية كانت تزود أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية بشكل نشط. منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، زاد حجم المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا".
خلال الشهر ونصف الشهر، الولايات المتحدة فقط زودت كييف بأسلحة بلغ قدرها 1.65 مليار دولار، أرسلت لها مئات من Stinger، وآلاف من صواريخ Javelin، وقاذفات القنابل اليدوية وأنواع أخرى من الأسلحة.
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