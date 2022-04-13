https://arabic.sputniknews.com/20220413/مقتل-3-فلسطينيين-وإصابة-العشرات-برصاص-القوات-الإسرائيلية-1061175290.html

مقتل 3 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص القوات الإسرائيلية

مقتل 3 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص القوات الإسرائيلية

قتل 3 فلسطينيين وأصيب العشرات، خلال عمليات أمنية شنتها القوات الإسرائيلية، على مدار الأربعاء. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T21:33+0000

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2022-04-13T21:33+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، الأربعاء، أن 3 فلسطينيين قتلوا، بينما أصيب العشرات، بينما تواصل القوات الإسرائيلية والمستوطنين عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته.وأوضحت الوكالة أن فتى استشهد في بيت لحم، وشابان في نابلس ورام الله، مشيرة إلى أنه في نابلس، قتل مواطنا برصاص القوات الإسرائيلية، وأصيب 47 آخرين، بينهم حالة حرجة، في حين تم اعتقال 8 آخرين.كما قتل طفل في حوسان بمحافظة بيت لحم بعد إطلاق نار عليه بشكل مباشر، في حين أصيب 3 شبان واعتقل أحدهم.إلى جانب ذلك، أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب في شمال الضفة الغربية قرب رام الله، بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي.كما أعلنت وزارة الصحة أن 6 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي أطلقتها القوات الإسرائيلية، وتم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في بلدة سلواد، شمال شرقي رام الله، وجميعهم بحالة مستقرة.وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، حالة الاستنفار والطوارئ، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.وقال الهلال الأحمر، في بيان، "نظرا للأوضاع الطارئة، التي نعيشها في كافة محافظات الوطن، وازدياد الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا الفلسطيني، فقد قررت اللجنة الإدارية للمكتب التنفيذي .. إعلان الاستنفار والجهوزية لجميع طواقم الجمعية".وأضاف البيان، إن: وكان 36 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ بداية العام الجاري، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس.وجاء ذلك في ظل تكثيف الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، مؤخرا، عقب مقتل 14 إسرائيليا في أربع عمليات إطلاق نار وطعن في إسرائيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220413/مواجهات-بين-الجيش-الإسرائيلي-وفلسطينيين-بعد-محاصرة-منزل-في-رام-الله-فيديو-1061171908.html

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