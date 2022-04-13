https://arabic.sputniknews.com/20220413/مهاجم-ريال-مدريد-يفصح-عن-سر-إقصاء-تشيلسي-1061158324.html
مهاجم ريال مدريد يفصح عن "سر" إقصاء تشيلسي
مهاجم ريال مدريد يفصح عن "سر" إقصاء تشيلسي
قال رودريغو جويس، مهاجم ريال مدريد، إن فريقه لم يكن يتوقع هذا القدر من المعاناة للتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، محددا "السر" وراء إقصاء تشيلسي. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T12:32+0000
2022-04-13T12:32+0000
2022-04-13T12:32+0000
رياضة
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وقال رودريغو: "يا لها من ليلة، لقد عانينا بعض الشيء، ولم نكن نريد المعاناة على هذا النحو، لكننا سعداء للغاية".وأضاف، في توضيحه للهدف الأول: "يخبرني لوكا دائما أن أتوغل في المنطقة التي سيمرر لي الكرة فيها وقد فعل ذلك اليوم وسمعت منه".وأقر اللاعب خلال تصريحات لـ(موفيستار) عقب المباراة المثيرة، أنه وزملاءه عانوا بصورة أكبر مما كانوا يتوقعونها، إلا أنهم استدركوا الموقف وتمكنوا من العودة في النتيجة وخطف بطاقة التأهل"، محددا أن "السر وراء إقصاء تشيلسي كان عدم الاستسلام ولو للحظة واحدة".وخطف ريال مدريد بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من بطولة دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-2 وذلك بسبب فوزه ذهابا في لندن بنتيجة 3-1.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
مهاجم ريال مدريد يفصح عن "سر" إقصاء تشيلسي
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قال رودريغو جويس، مهاجم ريال مدريد، إن فريقه لم يكن يتوقع هذا القدر من المعاناة للتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، محددا "السر" وراء إقصاء تشيلسي.
وقال رودريغو: "يا لها من ليلة، لقد عانينا بعض الشيء، ولم نكن نريد المعاناة على هذا النحو، لكننا سعداء للغاية".
وأضاف، في توضيحه للهدف الأول: "يخبرني لوكا دائما أن أتوغل في المنطقة التي سيمرر لي الكرة فيها وقد فعل ذلك اليوم وسمعت منه".
وأقر اللاعب خلال تصريحات لـ(موفيستار) عقب المباراة المثيرة، أنه وزملاءه عانوا بصورة أكبر مما كانوا يتوقعونها، إلا أنهم استدركوا الموقف وتمكنوا من العودة في النتيجة وخطف بطاقة التأهل"، محددا أن "السر وراء إقصاء تشيلسي كان عدم الاستسلام ولو للحظة واحدة".
وخطف ريال مدريد بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من بطولة دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-2 وذلك بسبب فوزه ذهابا في لندن بنتيجة 3-1.