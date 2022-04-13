عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220413/مهاجم-ريال-مدريد-يفصح-عن-سر-إقصاء-تشيلسي-1061158324.html
مهاجم ريال مدريد يفصح عن "سر" إقصاء تشيلسي
مهاجم ريال مدريد يفصح عن "سر" إقصاء تشيلسي
قال رودريغو جويس، مهاجم ريال مدريد، إن فريقه لم يكن يتوقع هذا القدر من المعاناة للتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، محددا "السر" وراء إقصاء تشيلسي. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T12:32+0000
2022-04-13T12:32+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1061157749_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8d5e39dcdf3806c3b70bff9509cd4617.jpg
وقال رودريغو: "يا لها من ليلة، لقد عانينا بعض الشيء، ولم نكن نريد المعاناة على هذا النحو، لكننا سعداء للغاية".وأضاف، في توضيحه للهدف الأول: "يخبرني لوكا دائما أن أتوغل في المنطقة التي سيمرر لي الكرة فيها وقد فعل ذلك اليوم وسمعت منه".وأقر اللاعب خلال تصريحات لـ(موفيستار) عقب المباراة المثيرة، أنه وزملاءه عانوا بصورة أكبر مما كانوا يتوقعونها، إلا أنهم استدركوا الموقف وتمكنوا من العودة في النتيجة وخطف بطاقة التأهل"، محددا أن "السر وراء إقصاء تشيلسي كان عدم الاستسلام ولو للحظة واحدة".وخطف ريال مدريد بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من بطولة دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-2 وذلك بسبب فوزه ذهابا في لندن بنتيجة 3-1.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1061157749_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_26b937771689a6f65c64fb269885758e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

مهاجم ريال مدريد يفصح عن "سر" إقصاء تشيلسي

12:32 GMT 13.04.2022
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUتأهل ريال مدريد على حساب تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
تأهل ريال مدريد على حساب تشيلسي في دوري أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
تابعنا عبرTelegram
قال رودريغو جويس، مهاجم ريال مدريد، إن فريقه لم يكن يتوقع هذا القدر من المعاناة للتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، محددا "السر" وراء إقصاء تشيلسي.
وقال رودريغو: "يا لها من ليلة، لقد عانينا بعض الشيء، ولم نكن نريد المعاناة على هذا النحو، لكننا سعداء للغاية".
وأضاف، في توضيحه للهدف الأول: "يخبرني لوكا دائما أن أتوغل في المنطقة التي سيمرر لي الكرة فيها وقد فعل ذلك اليوم وسمعت منه".
وأقر اللاعب خلال تصريحات لـ(موفيستار) عقب المباراة المثيرة، أنه وزملاءه عانوا بصورة أكبر مما كانوا يتوقعونها، إلا أنهم استدركوا الموقف وتمكنوا من العودة في النتيجة وخطف بطاقة التأهل"، محددا أن "السر وراء إقصاء تشيلسي كان عدم الاستسلام ولو للحظة واحدة".
وخطف ريال مدريد بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من بطولة دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-2 وذلك بسبب فوزه ذهابا في لندن بنتيجة 3-1.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала