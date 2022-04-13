https://arabic.sputniknews.com/20220413/وزير-الخارجية-المصري-يجري-مباحثات-مع-بلينكن--1061170495.html
وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع بلينكن
وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع بلينكن
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، مباحثات حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T17:53+0000
2022-04-13T17:53+0000
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وزير الخارجية الأمريكي
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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أن شكري بحث خلال زيارته لواشنطن مع بلينكن "أوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين".وذكر بيان الوزارة أن اللقاء تناول كذلك مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".وأشار البيان إلى أن اللقاء الدبلوماسي "أكد على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام".وذكر البيان أن شكري الذي بدأ زيارة للولايات المتحدة أمس الثلاثاء، قد التقى أيضا مع مبعوث الولايات المتحدة إلى إيران روبرت مالي، لتبادل الرؤى بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.وكان شكري قد التقى عددا من المسؤولين الأمريكيين بينهم كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ السفير ديفيد ثورن، وشارك في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/سامح-شكري-يوجه-دعوة-إلى-رجال-الأعمال-العمانيين-للاستثمار-في-مصر-1056849882.html
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أخبار مصر الآن, وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع بلينكن
17:53 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 17:54 GMT 13.04.2022) تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، مباحثات حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقالت وزارة الخارجية المصرية
، في بيان أن شكري بحث خلال زيارته لواشنطن مع بلينكن "أوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين".
وذكر بيان الوزارة أن اللقاء تناول كذلك مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية، بحسب صحيفة "المصري اليوم"
.
وأشار البيان إلى أن اللقاء الدبلوماسي "أكد على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام".
وذكر البيان أن شكري الذي بدأ زيارة للولايات المتحدة أمس الثلاثاء، قد التقى أيضا مع مبعوث الولايات المتحدة إلى إيران روبرت مالي، لتبادل الرؤى بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وكان شكري قد التقى عددا من المسؤولين الأمريكيين بينهم كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ السفير ديفيد ثورن، وشارك في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط.