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وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع بلينكن
وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع بلينكن
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، مباحثات حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T17:53+0000
2022-04-13T17:54+0000
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وزير الخارجية الأمريكي
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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أن شكري بحث خلال زيارته لواشنطن مع بلينكن "أوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين".وذكر بيان الوزارة أن اللقاء تناول كذلك مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".وأشار البيان إلى أن اللقاء الدبلوماسي "أكد على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام".وذكر البيان أن شكري الذي بدأ زيارة للولايات المتحدة أمس الثلاثاء، قد التقى أيضا مع مبعوث الولايات المتحدة إلى إيران روبرت مالي، لتبادل الرؤى بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.وكان شكري قد التقى عددا من المسؤولين الأمريكيين بينهم كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ السفير ديفيد ثورن، وشارك في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط.
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أخبار مصر الآن, وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع بلينكن

17:53 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 17:54 GMT 13.04.2022)
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، مباحثات حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أن شكري بحث خلال زيارته لواشنطن مع بلينكن "أوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين".
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وذكر بيان الوزارة أن اللقاء تناول كذلك مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأشار البيان إلى أن اللقاء الدبلوماسي "أكد على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام".
وذكر البيان أن شكري الذي بدأ زيارة للولايات المتحدة أمس الثلاثاء، قد التقى أيضا مع مبعوث الولايات المتحدة إلى إيران روبرت مالي، لتبادل الرؤى بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وكان شكري قد التقى عددا من المسؤولين الأمريكيين بينهم كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ السفير ديفيد ثورن، وشارك في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط.
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