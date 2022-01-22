سامح شكري يوجه دعوة إلى رجال الأعمال العمانيين للاستثمار في مصر

جاء ذلك خلال مشاركة شكري في الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك، بحضور بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، اليوم السبت.ودعا وزير الخارجية المصرية رجال الأعمال العمانيين إلى الاستفادة من المشروعات التنموية والاقتصادية التي تنفذها مصر حاليا.وأشار إلى أن تلك المشروعات العملاقة توفر فرصا متنوعة للاستثمار في مختلف المجالات، مشيرا إلى ما حققته مصر من إصلاح اقتصادي وتحسين في بيئة الاستثمار.وقال سامح شكري إن مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، قام بدور فاعل في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين منذ إنشائه عام 2019.وأكد وزير الخارجية المصري أهمية الوصول بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى المستوى المنشود، بما يعكس القدرات الحقيقية للدولتين وبما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي تجمعهما.
وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعوة إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال العمانيين لتعزيز وجودهم في السوق المصري لتعظيم الاستثمارات العمانية المباشرة في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة شكري في الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك، بحضور بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، اليوم السبت.
ودعا وزير الخارجية المصرية رجال الأعمال العمانيين إلى الاستفادة من المشروعات التنموية والاقتصادية التي تنفذها مصر حاليا.
وأشار إلى أن تلك المشروعات العملاقة توفر فرصا متنوعة للاستثمار في مختلف المجالات، مشيرا إلى ما حققته مصر من إصلاح اقتصادي وتحسين في بيئة الاستثمار.