تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/سامح-شكري-يوجه-دعوة-إلى-رجال-الأعمال-العمانيين-للاستثمار-في-مصر-1056849882.html
سامح شكري يوجه دعوة إلى رجال الأعمال العمانيين للاستثمار في مصر
سامح شكري يوجه دعوة إلى رجال الأعمال العمانيين للاستثمار في مصر
وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعوة إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال العمانيين لتعزيز وجودهم في السوق المصري لتعظيم الاستثمارات العمانية المباشرة في مصر. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T17:21+0000
2022-01-22T17:21+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1048662577_0:0:2811:1582_1920x0_80_0_0_be056c0a13dc0bbdd4f743c7e170b12d.jpg
جاء ذلك خلال مشاركة شكري في الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك، بحضور بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، اليوم السبت.ودعا وزير الخارجية المصرية رجال الأعمال العمانيين إلى الاستفادة من المشروعات التنموية والاقتصادية التي تنفذها مصر حاليا.وأشار إلى أن تلك المشروعات العملاقة توفر فرصا متنوعة للاستثمار في مختلف المجالات، مشيرا إلى ما حققته مصر من إصلاح اقتصادي وتحسين في بيئة الاستثمار.وقال سامح شكري إن مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، قام بدور فاعل في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين منذ إنشائه عام 2019.وأكد وزير الخارجية المصري أهمية الوصول بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى المستوى المنشود، بما يعكس القدرات الحقيقية للدولتين وبما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي تجمعهما.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/الجامعة-العربية-تعلن-مدينة-مسقط-عاصمة-رقمية-عربية-لعام-2022-1054576506.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1048662577_312:0:2811:1874_1920x0_80_0_0_c217df9ece920aab0cd4acdecc909dbe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مصر الآن

سامح شكري يوجه دعوة إلى رجال الأعمال العمانيين للاستثمار في مصر

17:21 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021
وزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعوة إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال العمانيين لتعزيز وجودهم في السوق المصري لتعظيم الاستثمارات العمانية المباشرة في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة شكري في الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك، بحضور بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، اليوم السبت.
ودعا وزير الخارجية المصرية رجال الأعمال العمانيين إلى الاستفادة من المشروعات التنموية والاقتصادية التي تنفذها مصر حاليا.
وأشار إلى أن تلك المشروعات العملاقة توفر فرصا متنوعة للاستثمار في مختلف المجالات، مشيرا إلى ما حققته مصر من إصلاح اقتصادي وتحسين في بيئة الاستثمار.
مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
الجامعة العربية تعلن مدينة مسقط عاصمة رقمية عربية لعام 2022
26 ديسمبر 2021, 12:41 GMT
وقال سامح شكري إن مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، قام بدور فاعل في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين منذ إنشائه عام 2019.
وأكد وزير الخارجية المصري أهمية الوصول بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى المستوى المنشود، بما يعكس القدرات الحقيقية للدولتين وبما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي تجمعهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية