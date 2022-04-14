https://arabic.sputniknews.com/20220414/أمريكية-تفوز-بـ50-ألف-دولار-في-يانصيب-برقم-بقيت-تختاره-لمدة-20-عاما-1061194033.html
أمريكية تفوز بـ50 ألف دولار في يانصيب برقم بقيت تختاره لمدة 20 عاما
أمريكية تفوز بـ50 ألف دولار في يانصيب برقم بقيت تختاره لمدة 20 عاما
فازت امرأة من ولاية ميسوري الأمريكية بمبلغ 50 ألف دولار من إحدى رسومات "Powerball" بعد أن استخدمت نفس أرقام اليانصيب لأكثر من 20 عاما. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T12:20+0000
2022-04-14T12:20+0000
2022-04-14T12:20+0000
منوعات
يانصيب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرأة وزوجها اشتريا التذكرة في اليوم السابق للسحب وفحصا التذكرة فقط بمجرد أن سمعوا أن شخصا ما قد فاز في منطقتهم.التذكرة، التي تم شراؤها من Casey's General Store في ماديسون، تطابق أربعة من أصل خمسة أرقام بيضاء مع رقم Powerball.قالت عن اكتشاف فوزها بمبلغ 50 ألف دولار: "لقد كنا متحمسين للغاية. كان أمرًا لا يصدق"، فيما لم تكشف كيفية صرف المبلغ، الذي فازت به.كانت الأرقام الفائزة 3 و 7 و 21 و 31 و 37 برقم أرسنال من 11.في الآونة الأخيرة، فازت روبين ميخيا وهي معلمة في مدرسة الابتدائية بولاية ماريلاند بمبلغ 50000 دولار من تذكرة يانصيب تم مسحها من قبل زوجها اشتراها لها بعد أسبوع شاق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, يانصيب, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكية تفوز بـ50 ألف دولار في يانصيب برقم بقيت تختاره لمدة 20 عاما
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فازت امرأة من ولاية ميسوري الأمريكية بمبلغ 50 ألف دولار من إحدى رسومات "Powerball" بعد أن استخدمت نفس أرقام اليانصيب لأكثر من 20 عاما.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرأة وزوجها اشتريا التذكرة في اليوم السابق للسحب وفحصا التذكرة فقط بمجرد أن سمعوا أن شخصا ما قد فاز في منطقتهم.
التذكرة، التي تم شراؤها من Casey's General Store في ماديسون، تطابق أربعة من أصل خمسة أرقام بيضاء مع رقم Powerball.
وقالت المرأة لمسؤولي اليانصيب "راجعت الأرقام على هاتفي ورأيت أربعة من الأرقام التي نلعبها. لكنني لم أكن أعرف رقم Powerball الذي لعبناه".
قالت عن اكتشاف فوزها بمبلغ 50 ألف دولار: "لقد كنا متحمسين للغاية. كان أمرًا لا يصدق"، فيما لم تكشف كيفية صرف المبلغ، الذي فازت به.
كانت الأرقام الفائزة 3 و 7 و 21 و 31 و 37 برقم أرسنال من 11.
في الآونة الأخيرة، فازت روبين ميخيا وهي معلمة في مدرسة الابتدائية بولاية ماريلاند بمبلغ 50000 دولار من تذكرة يانصيب تم مسحها من قبل زوجها اشتراها لها بعد أسبوع شاق.