https://arabic.sputniknews.com/20220414/استخدامه-أدى-إلى-إعطاب-الدفاعات-الجوية-الأوكرانية-الكشف-عن-اسم-هذا-الصاروخ-1061185332.html
استخدامه أدى إلى إعطاب الدفاعات الجوية الأوكرانية... الكشف عن اسم هذا الصاروخ
استخدامه أدى إلى إعطاب الدفاعات الجوية الأوكرانية... الكشف عن اسم هذا الصاروخ
تستخدم القوات الروسية خلال عمليتها العسكرية الهادفة إلى تحرير أوكرانيا من العنصرية النازية صواريخ ذات دقة عالية، منها: 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T08:40+0000
2022-04-14T08:40+0000
2022-04-14T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
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خا-31 بي إممن بين الصواريخ الذكية التي تستخدمها القوات الروسية ضد منشآت نظام الحكم الأوكراني الحربية صاروخ "خا-31 بي إم" وهو صاروخ مضاد للرادار موجه ذاتيًا مداه نحو 300 كيلومتر. يتم إطلاقه من طائرة "سو-35إس". وبالإضافة إلى قدرته على توجيه نفسه بنفسه يقدر صاروخ "خا-31 بي إم" على البحث عن هدف له بجهوده الذاتية. وثمة ميزة أخرى هي أن هذا الصاروخ قادر على إعطاب أي رادار خاص بالدفاع الجوي.وحسب الخبراء فإن استخدام صواريخ "خا-31 بي إم" أتاح القضاء على رادارات الدفاعات الجوية الأوكرانية في أسرع وقت.خا-101لا تعلن وزارة الدفاع الروسية في أحيان كثيرة أسماء الصواريخ التي تستخدم لتدمير منشآت البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا. ولكن الخبراء يعتقدون أن الكثير من المنشآت الاستراتيجية في أوكرانيا تم تدميرها بصواريخ "خا-101".عن مواصفات صاروخ "خا-101" قالت "روسيسكايا غازيتا" إنه يستطيع إصابة ما يبعد بـ5500 كيلومتر ويمكنه أن يحمل متفجرات تصل قوتها التدميرية إلى 400 كيلوغرام. ويتم إطلاقه من قاذفة "تو-160" أو "تو-95إم إس".خا-35صاروخ "خا-35" مخصص أصلا لمكافحة البوارج الحربية. إلا أن التجارب أثبتت فعاليته العالية ضد الأهداف الأرضية أيضا. مداه 260 كيلومترا. يمكن إطلاقه من الطائرة المروحية والسفينة والمنصة الأرضية. ومن مميزاته أنه يستطيع أن يحلق على ارتفاع منخفض، ويقدر على تفادي الاصطدام بما يرتفع فوق الأرض.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
استخدامه أدى إلى إعطاب الدفاعات الجوية الأوكرانية... الكشف عن اسم هذا الصاروخ
08:40 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 14.04.2022) تابعنا عبر
تستخدم القوات الروسية خلال عمليتها العسكرية الهادفة إلى تحرير أوكرانيا من العنصرية النازية صواريخ ذات دقة عالية، منها:
خا-31 بي إم
من بين الصواريخ الذكية التي تستخدمها القوات الروسية ضد منشآت نظام الحكم الأوكراني الحربية صاروخ "خا-31 بي إم" وهو صاروخ مضاد للرادار موجه ذاتيًا مداه نحو 300 كيلومتر. يتم إطلاقه من طائرة "سو-35إس". وبالإضافة إلى قدرته على توجيه نفسه بنفسه يقدر صاروخ "خا-31 بي إم" على البحث عن هدف له بجهوده الذاتية. وثمة ميزة أخرى هي أن هذا الصاروخ قادر على إعطاب أي رادار خاص بالدفاع الجوي.
وحسب الخبراء فإن استخدام صواريخ "خا-31 بي إم" أتاح القضاء على رادارات الدفاعات الجوية الأوكرانية في أسرع وقت.
خا-101
لا تعلن وزارة الدفاع الروسية في أحيان كثيرة أسماء الصواريخ التي تستخدم لتدمير منشآت البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا. ولكن الخبراء يعتقدون أن الكثير من المنشآت الاستراتيجية في أوكرانيا تم تدميرها بصواريخ "خا-101".
عن مواصفات صاروخ "خا-101" قالت
"روسيسكايا غازيتا" إنه يستطيع إصابة ما يبعد بـ5500 كيلومتر ويمكنه أن يحمل متفجرات تصل قوتها التدميرية إلى 400 كيلوغرام. ويتم إطلاقه من قاذفة "تو-160" أو "تو-95إم إس".
خا-35
صاروخ "خا-35" مخصص أصلا لمكافحة البوارج الحربية. إلا أن التجارب أثبتت فعاليته العالية ضد الأهداف الأرضية أيضا. مداه 260 كيلومترا. يمكن إطلاقه من الطائرة المروحية والسفينة والمنصة الأرضية. ومن مميزاته أنه يستطيع أن يحلق على ارتفاع منخفض، ويقدر على تفادي الاصطدام بما يرتفع فوق الأرض.