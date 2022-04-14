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https://arabic.sputniknews.com/20220414/الخارجية-الروسية-روسيا-وإيران-تؤكدان-عزمهما-على-التعاون-دون-اعتبار-للعقوبات-1061191168.html
الخارجية الروسية: روسيا وإيران تؤكدان عزمهما على التعاون دون اعتبار للعقوبات
الخارجية الروسية: روسيا وإيران تؤكدان عزمهما على التعاون دون اعتبار للعقوبات
قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا وإيران أكدا عزمهما على تعزيز التعاون دون اعتبار للعقوبات ضد البلدين. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T11:20+0000
2022-04-14T11:20+0000
روسيا
إيران
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وبحسب الوزارة، استقبل نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف في 14 أبريل / نيسان السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي. هذا وأجرى حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني، دیمیترو کولبا، أكد خلاله دعم بلاده لأي جهد سياسي يهدف لحل الأزمة الأوكرانية.وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأوكراني أكد في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني عبد اللهيان.
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روسيا, إيران

الخارجية الروسية: روسيا وإيران تؤكدان عزمهما على التعاون دون اعتبار للعقوبات

11:20 GMT 14.04.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا وإيران أكدا عزمهما على تعزيز التعاون دون اعتبار للعقوبات ضد البلدين.
وبحسب الوزارة، استقبل نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف في 14 أبريل / نيسان السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي.
وقالت الوزارة في بيان "ناقش الطرفان قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي الإيراني. وجددا التأكيد على عزمهما المتبادل على زيادة تعزيز التعاون العملي بين البلدين في جميع المجالات دون اعتبار للعقوبات غير القانونية المفروضة على روسيا وإيران من قبل بعض الدول المعادية".
هذا وأجرى حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني، دیمیترو کولبا، أكد خلاله دعم بلاده لأي جهد سياسي يهدف لحل الأزمة الأوكرانية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأوكراني أكد في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني عبد اللهيان.
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