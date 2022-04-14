https://arabic.sputniknews.com/20220414/الكوميسا-توافق-على-مبادرة-مصرية-لتحقيق-التكامل-الصناعي-الإقليمي-1061199616.html

الكوميسا توافق على مبادرة مصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي

الكوميسا توافق على مبادرة مصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، اليوم الخميس، أن الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، وافقت على مبادرة مصرية... 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T14:14+0000

2022-04-14T14:14+0000

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مصر

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وقالت إن "هذه الموافقة صدرت خلال اجتماع خبراء الصناعة بالـ"الكوميسا"، بالعاصمة الزامبية لوساكا، خلال يومي 11-12 أبريل/ نيسان الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدول الأعضاء بالكوميسا وممثلين عن المكتب التجاري والسفارة المصرية في لوساكا، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع الاتفاقيات التجارية"، بحسب صحيفة "اليوم السابع".وخلال الاجتماع استعرض الجانب المصري المبادرة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة المصرية، في إطار تنفيذ رؤية رئاسة مصر الحالية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، والتي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الحادية والعشرين للكوميسا في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وأكدت الوزيرة أن "صياغة مصر لمبادرة التكامل الصناعي الإقليمي تأتي انطلاقا من مسئوليتها الإقليمية تجاه دول الكوميسا، حيث تتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017-2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتستهدف تحقيق عددا من الأهداف التي تتضمن زيادة القيمة المضافة التصنيعية في إقليم الكوميسا".كما تهدف المبادرة المصرية إلى "النهوض بالصادرات الصناعية البينية، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة الإقليمية والعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل في ظل الموارد المتاحة لدى دول الكوميسا، وكذا التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى إنشاء منصة لتبادل المعلومات والخبرات المتاحة بالإقليم وترسيم الموارد المتاحة لدى الدول الأعضاء لاستغلالها على الوجه الأمثل لخدمة أهداف التكامل الإقليمي والعمل على تنشيط دور المؤسسات المالية لتوفير الخدمات المالية التي تساهم في تحقيق الشمول المالي لخدمة أهداف التكامل الصناعي الإقليمي".وأشارت جامع إلى أن المبادرة شملت على 7 محاور أساسية وهي تكامل سلاسل القيمة الإقليمية، وإدراج الشمول المالي، وتنمية التجارة البينية الأفريقية، وزيادة الاستثمار الصناعي، تقديم الحلول الابتكارية، التحول الرقمي، وتنمية الاقتصاد الأزرق المستدام.

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