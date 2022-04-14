https://arabic.sputniknews.com/20220414/توجيه-من-الرئيس-المصري-بشأن-قناة-السويس-1061199798.html

توجيه من الرئيس المصري بشأن قناة السويس

توجيه من الرئيس المصري بشأن قناة السويس

أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، توجيها للحكومة والمسؤولين بشأن قناة السويس. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T14:32+0000

2022-04-14T14:32+0000

2022-04-14T14:32+0000

مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.وأوضح البيان أن الرئيس المصري أطلع خلال الاجتماع على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.وأضاف البيان أن رئيس هيئة قناة السويس عرض خلال الاجتماع محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري.وأفاد البيان ذلك بأن توجيه السيسي يأتي لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220402/قناة-السويس-تسجل-زيادة-20-في-إيراد-الربع-الأول-من-2022-عن-العام-الماضي-1060771325.html

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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي