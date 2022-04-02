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قناة السويس تسجل زيادة 20% في إيراد الربع الأول من 2022 عن العام الماضي

قناة السويس تسجل زيادة 20% في إيراد الربع الأول من 2022 عن العام الماضي

أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس، اليوم السبت، تسجيل زيادة 20% في إيراد الربع الأول من 2022 عن العام الماضي. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب موقع "المصري اليوم"، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن الإيرادات بلغت 1.69 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى نهاية آذار/ مارس عام 2022، بزيادة 20 في المئة عن الإيراد المسجل عن تلك الفترة في العام الماضي والذي بلغ 1.4 مليار دولار.وأضاف أن الربع الأول من العام الجاري، شهد زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وأوضح "ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29.1%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 17%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27.2%، كما تضاعفت أعداد السفن السياحية المارة بالقناة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وسجلت سفن البضائع العامة نسبة زيادة 18.1%، وزادت الناقلات بنسبة 6.5%".وأشار إلى أن التقارير الملاحية بالقناة خلال الربع الأول من العام الجاري وارتفاع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة خلال الفترة الماضية يعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية.يذكر أن إحصائيات الملاحة بقناة السويس تواصل تسجيل أرقاما قياسية غير مسبوقة في معدلات العبور اليومية مع مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال اليوم السبت عبور 74 سفينة، كما عبرت القناة أمس الجمعة 80 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 9 ملايين طن على مدار اليومين.

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