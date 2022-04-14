https://arabic.sputniknews.com/20220414/دلفين-غاضب-يحاول-إغراق-امرأة-أمام-أطفالها-فيديو-1061199071.html
دلفين غاضب يحاول إغراق امرأة أمام أطفالها... فيديو
دلفين غاضب يحاول إغراق امرأة أمام أطفالها... فيديو
حاول دلفين غاضب إغراق امرأة أمام أطفالها في حوض مائي بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T14:09+0000
2022-04-14T14:09+0000
2022-04-14T14:09+0000
نادي الفيديو
دلفين
مسبح
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تُظهر اللقطات الدلفين وهو يندفع إلى المدرب، بينما يخرج اثنان من المشاركين في العرض من المسبح لمساعدة زميلهم. ليهاجم الدلفين المرأة للمرة الثانية ويدفعها في الماء وهي تحاول السباحة إلى الجانب الآخر.عندما تمكنت المرأة من الخروج من الماء، ركعت على ركبتيها. من الواضح أنها مصدومة مما حدث واقترب منها زميل لمعرفة ما إذا كانت بخير.وشدد ممثلو الأكواريوم على أن المرأة لم تصاب بجروح خطيرة، ولكنها نقلت إلى المستشفى فقط للاطمئنان على حالتها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, دلفين, مسبح
دلفين غاضب يحاول إغراق امرأة أمام أطفالها... فيديو
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حاول دلفين غاضب إغراق امرأة أمام أطفالها في حوض مائي بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.
تُظهر اللقطات الدلفين وهو يندفع إلى المدرب، بينما يخرج اثنان من المشاركين في العرض من المسبح لمساعدة زميلهم. ليهاجم الدلفين المرأة للمرة الثانية ويدفعها في الماء وهي تحاول السباحة إلى الجانب الآخر.
عندما تمكنت المرأة من الخروج من الماء، ركعت على ركبتيها. من الواضح أنها مصدومة مما حدث واقترب منها زميل لمعرفة ما إذا كانت بخير.
وشدد ممثلو الأكواريوم على أن المرأة لم تصاب بجروح خطيرة، ولكنها نقلت إلى المستشفى فقط للاطمئنان على حالتها.