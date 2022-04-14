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https://arabic.sputniknews.com/20220414/روسكوسموس-في-خضم-تطوير-أنظمة-صواريخ-عابرة-للقارات-1061205376.html
"روسكوسموس" في خضم تطوير أنظمة صواريخ "عابرة للقارات"
"روسكوسموس" في خضم تطوير أنظمة صواريخ "عابرة للقارات"
صرح رئيس الوكالة الروسية للفضاء (روسكوسموس)، دميتري روغوزين، أنه خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة فوستوشني الفضائية، ناقشوا جهود المؤسسة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T17:57+0000
2022-04-14T17:57+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتابع روغوزين في حديث على قناة "روسيا1" التلفزيونية: "تتعلق المحادثة، أولاً وقبل كل شيء، بأعمال التطوير التي تجريها روسكوسموس حاليًا لإنشاء أحدث التقنيات لأنظمة الصواريخ القتالية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والتي، كما يقول صحفيونا، ليس لها نظائر في العالم، وهذا صحيح".وأكد روغوزين أنه "لا يحق له الكشف عن أي تفاصيل حول المحادثة".وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع رئيس الوكالة الروسية للفضاء (روسكوسموس)، دميتري روغوزين، خلال زيارة عمل لمنطقة أمور.وأبلغ روغوزين بوتين، في 12 نيسان/أبريل، أنه "أثناء إنشاء قاعدة فوستوشني الفضائية، تمكنوا من التخلي تمامًا عن الإمدادات من الخارج".وأضاف روغوزين: "كانت لدينا نقطة ضعف واحدة، وهي ما يسمى بأسطوانات الغاز المضغوط، والتي اشتريناها ذات مرة من كوريا الجنوبية، ولكنني أفيد بأنه في منطقة نيجني نوفغورود، أنشأنا بالكامل خط إنتاج أسطوانات مماثلة، فلقد استبدلنا الواردات هنا بالكامل".ووفقا لروغوزين، فمن جميع النواحي الأخرى، فيما يتعلق بصناعات الفضاء، لا توجد مشاكل.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/طهران-المعلومات-عن-تزويد-إيران-لروسيا-بالأسلحة-عارية-عن-الصحة-1061203275.html
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روسيا, رصد عسكري

"روسكوسموس" في خضم تطوير أنظمة صواريخ "عابرة للقارات"

17:57 GMT 14.04.2022
© Sputnik . Alexei Filippov / الذهاب إلى بنك الصورأعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Alexei Filippov
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صرح رئيس الوكالة الروسية للفضاء (روسكوسموس)، دميتري روغوزين، أنه خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة فوستوشني الفضائية، ناقشوا جهود المؤسسة الحكومية في "إنشاء أنظمة صواريخ قتالية وصواريخ باليستية عابرة للقارات".
وتابع روغوزين في حديث على قناة "روسيا1" التلفزيونية: "تتعلق المحادثة، أولاً وقبل كل شيء، بأعمال التطوير التي تجريها روسكوسموس حاليًا لإنشاء أحدث التقنيات لأنظمة الصواريخ القتالية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والتي، كما يقول صحفيونا، ليس لها نظائر في العالم، وهذا صحيح".
وأكد روغوزين أنه "لا يحق له الكشف عن أي تفاصيل حول المحادثة".
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وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع رئيس الوكالة الروسية للفضاء (روسكوسموس)، دميتري روغوزين، خلال زيارة عمل لمنطقة أمور.
وأبلغ روغوزين بوتين، في 12 نيسان/أبريل، أنه "أثناء إنشاء قاعدة فوستوشني الفضائية، تمكنوا من التخلي تمامًا عن الإمدادات من الخارج".
وأضاف روغوزين: "كانت لدينا نقطة ضعف واحدة، وهي ما يسمى بأسطوانات الغاز المضغوط، والتي اشتريناها ذات مرة من كوريا الجنوبية، ولكنني أفيد بأنه في منطقة نيجني نوفغورود، أنشأنا بالكامل خط إنتاج أسطوانات مماثلة، فلقد استبدلنا الواردات هنا بالكامل".
ووفقا لروغوزين، فمن جميع النواحي الأخرى، فيما يتعلق بصناعات الفضاء، لا توجد مشاكل.
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