https://arabic.sputniknews.com/20220414/صندوق-الاستثمارات-العامة-السعودي-بين-أكبر-خمس-صناديق-عالمية-1061185458.html
صندوق الاستثمارات العامة السعودي بين أكبر خمس صناديق عالمية
صندوق الاستثمارات العامة السعودي بين أكبر خمس صناديق عالمية
تقدم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية من المرتبة السادسة إلى المرتبة الخامسة بين أكبر الصناديق السيادية في العالم لأول مرة، حيث بلغت أصوله... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T08:50+0000
2022-04-14T08:50+0000
2022-04-14T08:50+0000
السعودية
اقتصاد
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أظهرت بيانات من معهد صندوق الثروة السيادية أن حصة الصندوق في الثروة السيادية العالمية زادت إلى 6.2 بالمئة، مرتفعة من 5.9 بالمئة، بحسب ما نقل موقع arabnews.وحافظ صندوق المعاشات الحكومي النرويجي العالمي على المركز الأول في القائمة، حيث بلغت أصوله 1.47 تريليون دولار، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية، بأصول تبلغ 1.2 تريليون دولار. وفي المركز الثالث في الترتيب هو الهيئة العامة الكويتية للاستثمار، بأصول تبلغ 738 مليار دولار ، ثم هيئة أبوظبي للاستثمار بأصول تبلغ 697 مليار دولار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, اقتصاد
صندوق الاستثمارات العامة السعودي بين أكبر خمس صناديق عالمية
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تقدم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية من المرتبة السادسة إلى المرتبة الخامسة بين أكبر الصناديق السيادية في العالم لأول مرة، حيث بلغت أصوله 2.3 تريليون ريال سعودي (حوالي 620 مليار دولار).
أظهرت بيانات من معهد صندوق الثروة السيادية أن حصة الصندوق
في الثروة السيادية العالمية زادت إلى 6.2 بالمئة، مرتفعة من 5.9 بالمئة، بحسب ما نقل
موقع arabnews.
منذ إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في عام 2016، زادت قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 308 في المائة. وبلغت 152 مليار دولار في نهاية عام 2015.
وحافظ صندوق
المعاشات الحكومي النرويجي العالمي على المركز الأول في القائمة، حيث بلغت أصوله 1.47 تريليون دولار، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية، بأصول تبلغ 1.2 تريليون دولار. وفي المركز الثالث في الترتيب هو الهيئة العامة الكويتية للاستثمار، بأصول تبلغ 738 مليار دولار ، ثم هيئة أبوظبي للاستثمار بأصول تبلغ 697 مليار دولار.