عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220414/غروندبرغ-أحرزنا-تقدما-في-قضية-تبادل-الأسرى-بين-أطراف-النزاع-في-اليمن-1061201651.html
غروندبرغ: أحرزنا تقدما في قضية تبادل الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن
غروندبرغ: أحرزنا تقدما في قضية تبادل الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، تحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن، مشددا على ضرورة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T15:33+0000
2022-04-14T15:33+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103890/76/1038907674_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_e79110308407c695f5f3eb68e7958150.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال غروندبرغ خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات جهوده للحل السلمي في اليمن: "لقد أحرزنا تقدما في قضية تبادل المحتجزين، وحث الأطراف على الإسراع في الاتفاق على تفاصيل عملية إطلاق السراح حتى يمكن لم شمل الأسر اليمنية بأحبائها في أقرب وقت ممكن".وأضاف "سندعم لجنة الصليب الأحمر في جهود تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين".ووصف المبعوث الأممي، الهدنة السارية في اليمن بـ"الهشة والمؤقتة"، مؤكدا "الحاجة إلى العمل بشكل جماعي ومكثف لضمان عدم تفككها". لقد أنشأ مكتبي آليات تنسيق لجميع جوانب الهدنة".وقال "بالرغم من صمود الهدنة بشكل عام، إلا أن التقارير عن عمليات عسكرية، خاصة حول مأرب، مثيرة للقلق، ويجب معالجتها بشكل عاجل من خلال الآليات التي أنشأتها الهدنة".وتابع: "أذكّر الأطراف بأن المبدأ المؤسس للهدنة هو استخدام هذه المهلة للتقدم نحو إنهاء الحرب وليس تصعيدها".واعتبر المبعوث الخاص أن "الهدنة فرصة لتوجيه اليمن في اتجاه جديد"، مؤكدا "أهمية تعزيز هذا المسار ومنع الانزلاق مرة أخرى إلى القتال، بأن يكون هناك تقدم على الجبهة السياسية"، مضيفا أنه "من خلال الحوار يحتاج اليمنيون إلى تحديد وامتلاك تسوية تفاوضية للنزاع".وأكد غروندبرغ أنه "سيعمل مع الأطراف للبناء على عناصر الهدنة من أجل الحفاظ عليها، وكجزء من العملية متعددة المسارات التي يسعى لإطلاقها"، مشيرا إلى "أن هذه العملية سوف تسترشد بالمشاورات التي بدأها مع مجموعات يمنية متنوعة وأنه سيجري مشاورات إضافية بعد شهر رمضان".ورأى المبعوث الخاص أن "الأسابيع المقبلة ستختبر التزام الأطراف"، مضيفا: "هذا هو وقت بناء الثقة. سيحتاج اليمن إلى دعم المجتمع الدولي الآن أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على الزخم، وللتحرك نحو التوصل إلى نهاية شاملة وسلمية ومستدامة".وأكد أن "التوصل إلى اتفاق لفتح الطرق في تعز يمثل أولوية"، مشيرا إلى "أهالي تعز انتظروا طويلاً حتى يتمكنوا من التنقل بحرية داخل وخارج المدينة. لا بد من العمل الجاد من أجل فتح الطرق في تعز".وبشأن نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، أكد غروندبرغ على موقف مجلس الأمن الدولي المؤيد لذلك، وبأنه يشكل خطوة هامة نحو التسوية السياسية والاستقرار في اليمن.وأشاد المبعوث الخاص بـ"الحزمة الاقتصادية التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للاقتصاد اليمني".ويوم السبت الماضي، أعلن غروندبرغ، بدء سريان هدنة لمدة شهرين في اليمن تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الحكومة-اليمنية-تؤكد-الاتفاق-مع-أنصار-الله-على-أكبر-صفقة-تبادل-أسرى-منذ-اندلاع-الصراع-1060546654.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103890/76/1038907674_247:0:3226:2234_1920x0_80_0_0_11c5176232267e2a36c77e5ad3fb805d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

غروندبرغ: أحرزنا تقدما في قضية تبادل الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن

15:33 GMT 14.04.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDعبد القادر مرتضى رئيس وفد أنصار الله يحضر جولة جديدة من المحادثات لمناقشة صفقة تبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربة في اليمن
عبد القادر مرتضى رئيس وفد أنصار الله يحضر جولة جديدة من المحادثات لمناقشة صفقة تبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
تابعنا عبرTelegram
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، تحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن، مشددا على ضرورة الالتزام بالهدنة السارية في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غروندبرغ خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات جهوده للحل السلمي في اليمن: "لقد أحرزنا تقدما في قضية تبادل المحتجزين، وحث الأطراف على الإسراع في الاتفاق على تفاصيل عملية إطلاق السراح حتى يمكن لم شمل الأسر اليمنية بأحبائها في أقرب وقت ممكن".
وأضاف "سندعم لجنة الصليب الأحمر في جهود تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين".
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
الحكومة اليمنية تؤكد الاتفاق مع "أنصار الله" على أكبر صفقة تبادل أسرى منذ اندلاع الصراع
28 مارس, 04:50 GMT
ووصف المبعوث الأممي، الهدنة السارية في اليمن بـ"الهشة والمؤقتة"، مؤكدا "الحاجة إلى العمل بشكل جماعي ومكثف لضمان عدم تفككها". لقد أنشأ مكتبي آليات تنسيق لجميع جوانب الهدنة".
وقال "بالرغم من صمود الهدنة بشكل عام، إلا أن التقارير عن عمليات عسكرية، خاصة حول مأرب، مثيرة للقلق، ويجب معالجتها بشكل عاجل من خلال الآليات التي أنشأتها الهدنة".
وتابع: "أذكّر الأطراف بأن المبدأ المؤسس للهدنة هو استخدام هذه المهلة للتقدم نحو إنهاء الحرب وليس تصعيدها".
واعتبر المبعوث الخاص أن "الهدنة فرصة لتوجيه اليمن في اتجاه جديد"، مؤكدا "أهمية تعزيز هذا المسار ومنع الانزلاق مرة أخرى إلى القتال، بأن يكون هناك تقدم على الجبهة السياسية"، مضيفا أنه "من خلال الحوار يحتاج اليمنيون إلى تحديد وامتلاك تسوية تفاوضية للنزاع".
وأكد غروندبرغ أنه "سيعمل مع الأطراف للبناء على عناصر الهدنة من أجل الحفاظ عليها، وكجزء من العملية متعددة المسارات التي يسعى لإطلاقها"، مشيرا إلى "أن هذه العملية سوف تسترشد بالمشاورات التي بدأها مع مجموعات يمنية متنوعة وأنه سيجري مشاورات إضافية بعد شهر رمضان".
ورأى المبعوث الخاص أن "الأسابيع المقبلة ستختبر التزام الأطراف"، مضيفا: "هذا هو وقت بناء الثقة. سيحتاج اليمن إلى دعم المجتمع الدولي الآن أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على الزخم، وللتحرك نحو التوصل إلى نهاية شاملة وسلمية ومستدامة".
وأكد أن "التوصل إلى اتفاق لفتح الطرق في تعز يمثل أولوية"، مشيرا إلى "أهالي تعز انتظروا طويلاً حتى يتمكنوا من التنقل بحرية داخل وخارج المدينة. لا بد من العمل الجاد من أجل فتح الطرق في تعز".
وبشأن نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، أكد غروندبرغ على موقف مجلس الأمن الدولي المؤيد لذلك، وبأنه يشكل خطوة هامة نحو التسوية السياسية والاستقرار في اليمن.
وأشاد المبعوث الخاص بـ"الحزمة الاقتصادية التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للاقتصاد اليمني".
ويوم السبت الماضي، أعلن غروندبرغ، بدء سريان هدنة لمدة شهرين في اليمن تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала