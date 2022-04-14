https://arabic.sputniknews.com/20220414/لحظة-انهيار-جدار-قلعة-تاريخية-في-بيرو-فيديو-1061196599.html
لحظة انهيار جدار قلعة تاريخية في بيرو... فيديو
لحظة انهيار جدار قلعة تاريخية في بيرو... فيديو
انهار جدار قلعة تاريخية في بيرو، تعود إلى عصر ما قبل حضارة الإنكا في مستوطنة كويلاب، حيث يعود تاريخها إلى القرن العاشر الميلادي. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T13:21+0000
2022-04-14T13:21+0000
2022-04-14T13:21+0000
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وقالت شبكة "إن بي سي" إن انهيار جدار القلعة التاريخية وقع يوم الاثنين الماضي، فيما يرجح أن تكون الأمطار الغزيرة هي سبب الانهيار.وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار الجدار الذي يبلغ ارتفاعه 40 قدما (ما يعادل أكثر من 12 مترا).
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة انهيار جدار قلعة تاريخية في بيرو... فيديو
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انهار جدار قلعة تاريخية في بيرو، تعود إلى عصر ما قبل حضارة الإنكا في مستوطنة كويلاب، حيث يعود تاريخها إلى القرن العاشر الميلادي.
وقالت شبكة "إن بي سي" إن انهيار جدار القلعة التاريخية وقع يوم الاثنين الماضي، فيما يرجح أن تكون الأمطار الغزيرة هي سبب الانهيار.
وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار الجدار الذي يبلغ ارتفاعه 40 قدما (ما يعادل أكثر من 12 مترا).