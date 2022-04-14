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https://arabic.sputniknews.com/20220414/لحظة-انهيار-جدار-قلعة-تاريخية-في-بيرو-فيديو-1061196599.html
لحظة انهيار جدار قلعة تاريخية في بيرو... فيديو
لحظة انهيار جدار قلعة تاريخية في بيرو... فيديو
انهار جدار قلعة تاريخية في بيرو، تعود إلى عصر ما قبل حضارة الإنكا في مستوطنة كويلاب، حيث يعود تاريخها إلى القرن العاشر الميلادي. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T13:21+0000
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وقالت شبكة "إن بي سي" إن انهيار جدار القلعة التاريخية وقع يوم الاثنين الماضي، فيما يرجح أن تكون الأمطار الغزيرة هي سبب الانهيار.وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار الجدار الذي يبلغ ارتفاعه 40 قدما (ما يعادل أكثر من 12 مترا).
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لحظة انهيار جدار قلعة تاريخية في بيرو... فيديو

13:21 GMT 14.04.2022
© Photo / Derbent Administration Press Service / الذهاب إلى بنك الصورالأمطار الغزيرة تدمر جزءًا من جدار قلعة نارين كالا في ديربينت (دربند) في جمهورية داغستان الروسية
الأمطار الغزيرة تدمر جزءًا من جدار قلعة نارين كالا في ديربينت (دربند) في جمهورية داغستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Photo / Derbent Administration Press Service
/
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انهار جدار قلعة تاريخية في بيرو، تعود إلى عصر ما قبل حضارة الإنكا في مستوطنة كويلاب، حيث يعود تاريخها إلى القرن العاشر الميلادي.
وقالت شبكة "إن بي سي" إن انهيار جدار القلعة التاريخية وقع يوم الاثنين الماضي، فيما يرجح أن تكون الأمطار الغزيرة هي سبب الانهيار.
وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار الجدار الذي يبلغ ارتفاعه 40 قدما (ما يعادل أكثر من 12 مترا).
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