https://arabic.sputniknews.com/20220414/لوبان-تكشف-عن-طبيعة-العلاقة-المستقبلية-بين-فرنسا-والجزائر-في-حال-انتخابها-رئيسة-للبلاد-1061191696.html

لوبان تكشف عن طبيعة العلاقة المستقبلية بين فرنسا والجزائر في حال انتخابها رئيسة للبلاد

لوبان تكشف عن طبيعة العلاقة المستقبلية بين فرنسا والجزائر في حال انتخابها رئيسة للبلاد

كشفت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا والمرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، عن الطبيعة، التي ستكون عليه العلاقات بين فرنسا والجزائر في حال... 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T11:30+0000

2022-04-14T11:30+0000

2022-04-14T11:30+0000

العالم

مارين لوبان

الانتحابات

الجزائر

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وقالت لوبان في مؤتمر صحفي: "من الأفضل إقامة علاقات وديّة بين دولتين ذات سيادة"، مؤكدة أنّ سياستها تجاه الجزائر ستكون "مختلفة عن سياسة الرئيس الحالي ماكرون".وتابعت لوبان في حديثها عن العلاقات بين الجزائر وفرنسا في حال فوزها على ماكرون في الدور الثاني من الانتخابات: "سأعتمد خطابا أكثر وضوحا وشفافية تجاه العلاقات مع الجزائر"، موضحة "إنّنا في الأساس لسنا معتمدين اقتصاديا على الجزائر ولا على غازها. وقبل كل شيء من مصلحة الجزائر أن تكون العلاقات مع فرنسا صحيّة وسلمية"، على حدّ تعبيرها.وحلّت لوبان في المركز الثاني بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 23,15 % من الأصوات خلف إيمانويل ماكرون الذي حصل على 27,85 % من الأصوات، الأحد الفائت، حيث سيتنافس الثنائي في الدورة الثانية يوم 24 أبريل/ نيسان الجاري.

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العالم, مارين لوبان, الانتحابات, الجزائر