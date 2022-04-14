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لوبان تكشف عن طبيعة العلاقة المستقبلية بين فرنسا والجزائر في حال انتخابها رئيسة للبلاد
لوبان تكشف عن طبيعة العلاقة المستقبلية بين فرنسا والجزائر في حال انتخابها رئيسة للبلاد
كشفت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا والمرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، عن الطبيعة، التي ستكون عليه العلاقات بين فرنسا والجزائر في حال... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T11:30+0000
2022-04-14T11:30+0000
العالم
مارين لوبان
الانتحابات
الجزائر
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وقالت لوبان في مؤتمر صحفي: "من الأفضل إقامة علاقات وديّة بين دولتين ذات سيادة"، مؤكدة أنّ سياستها تجاه الجزائر ستكون "مختلفة عن سياسة الرئيس الحالي ماكرون".وتابعت لوبان في حديثها عن العلاقات بين الجزائر وفرنسا في حال فوزها على ماكرون في الدور الثاني من الانتخابات: "سأعتمد خطابا أكثر وضوحا وشفافية تجاه العلاقات مع الجزائر"، موضحة "إنّنا في الأساس لسنا معتمدين اقتصاديا على الجزائر ولا على غازها. وقبل كل شيء من مصلحة الجزائر أن تكون العلاقات مع فرنسا صحيّة وسلمية"، على حدّ تعبيرها.وحلّت لوبان في المركز الثاني بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 23,15 % من الأصوات خلف إيمانويل ماكرون الذي حصل على 27,85 % من الأصوات، الأحد الفائت، حيث سيتنافس الثنائي في الدورة الثانية يوم 24 أبريل/ نيسان الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/على-خطى-بايدن-لوبان-تقول-إن-بورقيبة-منع-الحجاب-في-الجزائر-1061143048.html
الجزائر
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العالم, مارين لوبان, الانتحابات, الجزائر

لوبان تكشف عن طبيعة العلاقة المستقبلية بين فرنسا والجزائر في حال انتخابها رئيسة للبلاد

11:30 GMT 14.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignolالانتخابات الرئاسية الفرنسية - المرشحة الفرنسية من الحزب اليميني المتطرف "الوحدة الوطنية" ماري لوبان، فرنسا 2022
الانتخابات الرئاسية الفرنسية - المرشحة الفرنسية من الحزب اليميني المتطرف الوحدة الوطنية ماري لوبان، فرنسا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
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كشفت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا والمرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، عن الطبيعة، التي ستكون عليه العلاقات بين فرنسا والجزائر في حال انتخابها رئيسة للبلاد.
وقالت لوبان في مؤتمر صحفي: "من الأفضل إقامة علاقات وديّة بين دولتين ذات سيادة"، مؤكدة أنّ سياستها تجاه الجزائر ستكون "مختلفة عن سياسة الرئيس الحالي ماكرون".
وتابعت لوبان في حديثها عن العلاقات بين الجزائر وفرنسا في حال فوزها على ماكرون في الدور الثاني من الانتخابات: "سأعتمد خطابا أكثر وضوحا وشفافية تجاه العلاقات مع الجزائر"، موضحة "إنّنا في الأساس لسنا معتمدين اقتصاديا على الجزائر ولا على غازها. وقبل كل شيء من مصلحة الجزائر أن تكون العلاقات مع فرنسا صحيّة وسلمية"، على حدّ تعبيرها.
مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
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وعن وضعية المهاجرين الجزائريين في فرنسا، قالت لوبان "المهاجرون الذين يتصرّفون وفقًا للقانون الفرنسي ويحترمون عاداتنا ويحبوّن فرنسا. لن يكون هناك أي سبب لطردهم، أما الآخرون، وهم أقلية باعتراف الجميع، فسيضطرون إلى المغادرة".
وحلّت لوبان في المركز الثاني بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 23,15 % من الأصوات خلف إيمانويل ماكرون الذي حصل على 27,85 % من الأصوات، الأحد الفائت، حيث سيتنافس الثنائي في الدورة الثانية يوم 24 أبريل/ نيسان الجاري.
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