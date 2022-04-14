https://arabic.sputniknews.com/20220414/مشروبات-تزيد-من-نسبة-السكر-في-الدم-1061188013.html

مشروبات تزيد من نسبة السكر في الدم

مشروبات تزيد من نسبة السكر في الدم

غالبًا ما يشار إلى مرض السكري على أنه "مرض صامت" لأنه يتسلل دون أن يلاحظه أحد، لذلك من المهم معرفة أن بعض المشروبات يمكن أن تؤدي إلى قفزات حادة في جلوكوز الدم. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

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مجتمع

الصحة

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ارتفاع نسبة السكر في الدم ، وهو مقدمة لمرض السكري من النوع 2 ، وليس له أعراض خارجية. لا شيء يؤذيك، بحسب ما نقل موقع eatthis.تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أن 96 مليون أمريكي بالغ يعانون من مقدمات السكري، و 80٪ منهم غير مدركين لذلك. وهذا هو سبب أهمية الفحص، وفي عام 2022 ، خفضت جمعية السكري الأمريكية العمر الموصى به للفحص بمقدار 10 سنوات، لذلك يجب أن يحصل عليه الآن جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا وأكثر.قالت أخصائية مرض السكري المعتمدة ورئيسة الأنشطة السريرية، مولي واجمان، ما يخيفني أكثر بشأن ارتفاع نسبة السكر في الدم، لا تشعر بأي تغيير حتى تصل إلى النقطة التي تحتاج فيها إلى الدواء.يمكن أن تسبب المشروبات المفضلة لديك فسادا حقيقيا في دمك لأن بعضها يمكن أن يتسبب في ارتفاع الجلوكوز تماما مثل الحلويات عالية الكربوهيدرات والحلويات المحملة بالسكر والمعجنات والخبز الأبيض والأرز والحبوب المصنعة الأخرى.وحذرت واجمان من المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف أكثر خطورة من الطعام لأن السائل يتم امتصاصه بشكل أسرع وأسهل، وهي:1- الصودا والشاي الحلو: المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف ضارة لسكر الدم. وجدت دراسة أجريت على أكثر من 300 ألف شخص ونُشرت في مجلة رعاية مرضى السكري أن الأشخاص الذين يشربون مشروبًا أو مشروبين يوميًا مع إضافة السكر لديهم خطر أعلى بنسبة 26٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين شربوا أقل من حصة واحدة شهريًا. كذلك الأمر بالنسبة للشاي الحلو فقد لا تتمكن من تخمين كمية السكر المضاف في المشروبات المُعلن عنها بشدة.2-مشروبات القهوة السكرية: في هذه الحالة، لا تكمن المشكلة في القهوة نفسها. تحتوي القهوة السوداء بدون سكر على الكثير من مادة البوليفينول المفيدة. ومع ذلك، إذا أضفت شرابا حلوا وكريمة إلى قهوتك ، فسيحولون المشروب إلى ما يعادل علبة صودا حلوة.3-شرب المشروبات التي تبدو صحية فقط ولكنها ليست كذلك: بعضهم يقول "مشروب طاقة طبيعي بالكامل" ، "عصير طبيعي 100٪" ، "مصنوع من فواكه عضوية". لكن هذه مجرد حيل لن يقع بها جسدك. قالت واجمان: "تحتوي مشروبات الطاقة الشعبية والمشروبات الرياضية وشاي الأعشاب دائمًا على كمية كبيرة من السكر المضاف ، مما يجعلها حلوة".4-شرب المشروبات المثلجة: لا تؤثر إضافة الثلج إلى القهوة أو شرب المشروبات المثلجة على نمط التغيرات في مستويات السكر في الدم. إذا كان المشروب يحتوي على السكر ، فلن يجعله الثلج أكثر صحة. لكن لسبب ما ، يعتقد بعض الناس أن القهوة المثلجة الحلوة أو أي مشروب مثلج آخر في يوم حار هو خيار قابل للتطبيق لأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في نسبة السكر في الدم.5-شرب العصائر التي تحتوي على الحليب: تحذر كاتي توماشكو، أخصائية التغذية في سبورتنج سمايلز، من أن "العصائر يمكن أن تكون مشروبًا صعبًا يمكن أن يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم"، بما في ذلك شراب الأغاف أو العسل.ضع في اعتبارك أيضًا أن حليب البقر يحتوي على سكر طبيعي يسمى اللاكتوز ، والذي يجب أيضًا أن يؤخذ في الاعتبار في إجمالي كمية السكر التي تتناوله.6-شرب المشروبات الكحولية: قال ديفيد بريندان ، المدرب الشخصي المعتمد في Start Rowing، أنه على الرغم من عدم وجود سكر في كوب من الويسكي أو أي مشروب قوي آخر، إلا أن العديد من الخلطات التي تضاف إلى الكوكتيلات تحتوي على السكر. يحتوي النبيذ على السكر والكربوهيدرات ، وتحتوي البيرة أيضًا على الكربوهيدرات. وبالتالي ، فإن الاستهلاك المنتظم للمشروبات الكحولية "يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بالإضافة إلى زيادة خطر زيادة الوزن

https://arabic.sputniknews.com/20220118/طبيب-روسي-يتحدث-عن-طريقة-رئيسية-للحماية-من-مرض-السكري-1056457909.html

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